Форум «Города России» хотят провести в уральской столице
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В столице Урала собираются провести с 27 по 28 ноября форум «Города России», чтобы обсудить муниципальное управление и экономику.
Его организуют администрация Екатеринбурга, Центр стратегических разработок и Союз российских городов под патронажем министерства экономического развития. Сообщается, что на форум планируют приехать мэры более 75 российских городов и делегации из 30 регионов.
«Форум пройдёт под девизом "Технологии лидерства". Речь пойдет о том, как современные управленческие и технологические решения помогают городам повышать качество жизни»,
– говорят в мэрии уральской столицы.
