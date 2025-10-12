Возрастное ограничение 18+
Свердловские власти рассмотрят законопроект о запрете энергетиков
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Продажа энергетиков в Свердловской области может оказаться под запретом. Региональное правительство собирается рассмотреть соответствующий законопроект в четверг, 23 октября.
Как сообщает «Сигнал Урал», этот вопрос внесли в повестку заседания. Выступать с докладом будет исполняющая обязанности министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Анна Кузнецова. Детали проекта закона пока неизвестны. Ura.ru пишет, ссылаясь на свой источник, что речь идёт о приведении областного законодательства в соответствие с федеральным.
На федеральном уровне продавать энергетики запретили только несовершеннолетним. Этот запрет действует с 1 марта 2025 года.
