Новым детским омбудсменом Свердловский области станет Татьяна Титова

В Свердловской области одобрили кандидатуру нового уполномоченного по правам ребёнка. Им должна стать Татьяна Титова.Титова сейчас является доцентом кафедры международного права Уральского государственного юридического университета. В 2000 году она защитила кандидатскую диссертацию на тему «Конвенция о правах ребёнка в системе общей регламентации прав человека».Официально кандидатуру Татьяны Титовой должно утвердить законодательное собрание Свердловской области на следующей неделе.Её предшественник Игорь Мороков проработал на этом посту 15 лет.