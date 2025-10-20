Возрастное ограничение 18+

Новым детским омбудсменом Свердловский области станет Татьяна Титова

12.54 Вторник, 21 октября 2025
Фото: Законодательное собрание Свердловской области
В Свердловской области одобрили кандидатуру нового уполномоченного по правам ребёнка. Им должна стать Татьяна Титова.

Титова сейчас является доцентом кафедры международного права Уральского государственного юридического университета. В 2000 году она защитила кандидатскую диссертацию на тему «Конвенция о правах ребёнка в системе общей регламентации прав человека».

Официально кандидатуру Татьяны Титовой должно утвердить законодательное собрание Свердловской области на следующей неделе.

Её предшественник Игорь Мороков проработал на этом посту 15 лет.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
