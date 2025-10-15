Возрастное ограничение 18+

Кандидаты на выборах губернатора Свердловской области потратили почти 94 миллиона рублей

12.51 Суббота, 18 октября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Опубликованы итоговые финансовые отчеты кандидатов на выборах губернатора Свердловской области. Всего участники избирательной кампании израсходовали 93,6 млн рублей. Данные размещены на сайте Избирательной комиссии Свердловской области.

Согласно отчетам, избирательный фонд кандидата от партии «Новые люди» Ранта Краева, который набрал 2,72 процента голосов и занял пятое место, составил 28,9 млн рублей. Из них 5,5 млн направлены на изготовление агитационных материалов, 14 млн на организацию публичных мероприятий, 8,6 млн на информационные и консультационные услуги.

Кандидат от ЛДПР Александр Каптюг, занявший четвертое место с результатом 6,09 процента, потратил 4,7 млн рублей. Основная часть расходов пришлась на изготовление и распространение агитационных материалов, на это направлено 4,4 млн рублей.

Кандидат от партии «Справедливая Россия» Андрей Кузнецов, получивший 12,6 процента голосов, отчитался о расходах на сумму 6,1 млн рублей. Из них 1,1 млн направлен на агитацию через телерадиовещательные организации, 3,4 млн на изготовление печатных и аудиовизуальных материалов, 1,3 млн на информационно-консультационные услуги.

Кандидат от КПРФ Александр Ивачев занял второе место, набрав 15,25 процента голосов. Его избирательный фонд составил около 5 млн рублей. Большую часть суммы, 4,6 млн рублей, он направил на изготовление и распространение печатных и аудиовизуальных агитационных материалов.

Губернатором Свердловской области по итогам голосования стал Денис Паслер, набравший 61,3 процента голосов. Его избирательный фонд оказался крупнейшим и составил 49 млн рублей. На агитацию через телерадиовещательные организации было направлено 11,1 млн рублей, на изготовление и распространение печатных, аудиовизуальных и иных материалов 33,9 млн, на информационные и консультационные услуги 3,5 млн.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
