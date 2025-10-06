Возрастное ограничение 18+
Свердловские чиновники проиграли очередной суд по грантам, выделенным на строительство глэмпингов
Фото: «Баден-Баден Сысерть» (baden-sysert.ru)
Свердловские чиновники проиграли очередной суд по грантам, выделенным на строительство глэмпингов — судья арбитражного суда Свердловской области Юлия Матвеева сегодня полностью отказала в исковых требованиях департамента развития туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области к ООО «Город мечты» — одной из структур группы компаний Baden Family. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.
Дептуризма пытался вернуть грант в размере 76,5 млн рублей, выделенный на возведение некапитальных модульных средств размещения («глэмпингов») на берегу Сысертского пруда. Однако суд посчитал, что условия освоения гранта соблюдены.
Это уже не первый иск, проигранный чиновниками свердловского департамента туриндустрии. Ранее суд отказал во взыскании средств с другой входящей в ГК Baden Family компании (ООО «Управляющая компания "Баден групп"»), а на прошлой неделе свою правоту в суде доказало ООО «Малибу», возводившее комплекс мини-гостиниц «Аракаево-Парк» в Нижнесергинском районе. Обстоятельства подачи исков описывали здесь.
