Замдиректора «Ельцин-центра» Людмила Телень не смогла оспорить штраф
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд оставил в силе постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга о назначении штрафа в 45 тысяч рублей заместителю директора «Ельцин-центра» Людмиле Телень.
Напомним, Людмилу Телень оштрафовали, признав виновной в дискредитации использования российской армии по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Поводом стал репост публикации Татьяны Юмашевой, дочери Бориса Ельцина.
«В жалобе, поданной в Свердловский областной суд, защитник Телень просил об отмене постановления судьи и прекращении производства по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения»,
– говорится в сообщении пресс-службы областного суда.
Суд проверил материалы дела, выслушал доводы защитника и оставил постановление в силе.
