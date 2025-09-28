Возрастное ограничение 18+
Дело куратора киноклуба Ельцин-центра вновь передали в суд
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Дело куратора киноклуба Ельцин-центра Вячеслава Шмырова снова передали в суд. Оно было распределено той же судье Екатерине Гейгер, что и рассматривала его в начале сентября.
Карточку дела корреспондент Вечерних ведомостей обнаружил на сайте Верх-Исетского суда. Информацию также подтвердил адвокат Георгий Краснов.
Напомним, 3 сентября судья решила вернуть дело в МВД из-за ошибок, допущенных полицейскими при составлении протокола. В частности, начальник отделения по документированию административных правонарушений ОИАЗ УМВД России по Екатеринбургу в протоколе указал, что правонарушителем является не Шмыров, видеоблогер Валентина Когут.
Куратора киноклуба Ельцин-центра Вячеслава Шмырова обвиняют в дискредитации использования российской армии (статья 20.3.3 КоАП РФ). Поводом для возбуждения дела стал пост, написанный Шмыровым в одной из ныне заблокированных на территории РФ соцсетей ещё 25 февраля 2022 года. В нём содержался самый распространённый в то время антимилитаристский призыв из двух слов.
«Действительно, дело вновь поступило в суд. Из материалов дела следует, что Вячеслав Шмыров фактически не был уведомлён о повторном составлении протокола, что является нарушением и основанием для очередного возвращения в полицию. В судебном заседании будут представлены доказательства неуведомления»,
– сказал защитник.
