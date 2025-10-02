Возрастное ограничение 18+
Уральскую актрису Яну Троянову* объявили за её высказывания в международный розыск
Кадр из фильма «Страна ОЗ»
Уральскую актрису Яну Троянову* объявили за её высказывания в международный розыск, сообщает СК, отметив, что также было завершено расследование её головного дела.
Ранее мы писали, что московская прокуратура просила СК возбудить против Трояновой* дело по пункту «а» части 2 статьи 282 УК (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по национальности, совершённые с применением насилия или с угрозой его применения).
Заочно арестовали Троянову* ещё в 2024 году.
*внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов
Высказывания Трояновой* были направлены на унижение чести и достоинства по национальному признаку к русским.
– говорится в телеграм-канале ведомства.
