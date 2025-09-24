Возрастное ограничение 18+
Уронившему силовика екатеринбургскому адвокату продлили срок заключения
Фото: пресс-служба судов Свердловской области
Уронившему силовика екатеринбургскому адвокату продлили срок заключения — Мутвалы Шыхлински пробудет в СИЗО до 14 декабря, решил Свердловский областной суд. Апелляционная жалоба на продление ареста была оставлена без удовлетворения, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Напомним, Шыхлински арестовали по обвинению в применении насилия к представителю власти за этот эпизод, когда он задел дверью своего автомобиля сотрудника группы захвата. Уже после возбуждения дела Шыхлински ужесточили обвинение, переквалифицировав его с 1-й части статьи 318 УК на 2-ю (неопасное для жизни и здоровья насилие заменили на опасное).
На прошлой неделе Верх-Исетский суд продлил содержание в СИЗО отцу Мутвалы Шыхлински, председателю организации «Азербайджан-Урал» Шахину Шыхлински.
