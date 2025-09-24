Возрастное ограничение 18+

Уронившему силовика екатеринбургскому адвокату продлили срок заключения

18.14 Понедельник, 29 сентября 2025
Фото: пресс-служба судов Свердловской области
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Уронившему силовика екатеринбургскому адвокату продлили срок заключения — Мутвалы Шыхлински пробудет в СИЗО до 14 декабря, решил Свердловский областной суд. Апелляционная жалоба на продление ареста была оставлена без удовлетворения, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.

Напомним, Шыхлински арестовали по обвинению в применении насилия к представителю власти за этот эпизод, когда он задел дверью своего автомобиля сотрудника группы захвата. Уже после возбуждения дела Шыхлински ужесточили обвинение, переквалифицировав его с 1-й части статьи 318 УК на 2-ю (неопасное для жизни и здоровья насилие заменили на опасное).

На прошлой неделе Верх-Исетский суд продлил содержание в СИЗО отцу Мутвалы Шыхлински, председателю организации «Азербайджан-Урал» Шахину Шыхлински.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Владислав Постников © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Бывшему лидеру азербайджанской диаспоры Шыхлински продлили меру пресечения
24 сентября 2025
Редактору Ura.ru Аллаярову продлили содержание в СИЗО
29 сентября 2025
В СИЗО отправили водителя, сбившего велосипедиста в свердловском посёлке
24 сентября 2025
Укусившей инспектора ДПС жительнице Кушвы назначили штраф
23 сентября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

СМИ написали о закрытии колл-центра екатеринбургского фонда «Социум». В фонде опровергли эту информацию

В разговоре с Вечерними ведомостями представители фонда «Социум» лишь заявили о трудностях, вызванных новым законом
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
00:05 Новый трёхсекционный трамвай от «Синары» вышел на первую обкатку в Екатеринбурге
23:47 Северное сияние наблюдается в небе над Свердловской областью
22:38 Ночь экс-замгубернатора Свердловской области проведёт в заключении
19:52 Артемий Лебедев вновь приедет на строительный форум в Екатеринбург
19:37 Грузовик под Волчанском оставил человека без ноги и пытался скрыться
19:25 В Екатеринбурге школьник получил травму при прыжке из окна
19:09 В Екатеринбурге «Ашан» выплатит компенсацию пострадавшей работнице
18:34 В Белинке поучат пожилых людей гаджетами пользоваться
18:16 В Свердловской области за двое суток ликвидированы почти 30 пожаров
18:14 Уронившему силовика екатеринбургскому адвокату продлили срок заключения
17:13 Два автобуса столкнулись на улице Селькоровской в Екатеринбурге
16:37 За попытку подкупить полицейского на жителя Кировграда возбудили уголовное дело
16:22 В Новоуральске мужчина швырнул чайник с кипятком в падчерицу
15:55 Редактору Ura.ru Аллаярову продлили содержание в СИЗО
15:26 Екатеринбуржец вышел в пикет против строительства полигона ПНТЗ
15:00 Пнувшему с разбегу одноклассницу школьнику из Нижних Серёг вынесли приговор
14:45 В Сысерти утром Nissan Juke сбил шестилетнего ребёнка на переходе
13:37 В Верхней Пышме прошли соревнования для юных самбистов
12:56 С начала года в ДГКБ №9 Екатеринбурга госпитализировали 56 выпавших из окон детей
12:27 1 октября в Свердловской области завоют сирены
12:15 Парк Сказов объявил конкурс концепта чучела для Масленицы в 2026 году
10:43 На Уралмаше обнаружили крупное производство жидкостей для вейпов
10:09 Трое детей пострадали при пожаре в Екатеринбурге
09:36 Бывшего свердловского вице-губернатора Чемезова вызвали на допрос в МВД
09:09 Смертельное ДТП с участием «ВАЗа» произошло в Верхнесалдинском районе
09:02 Десятки екатеринбуржцев пришли на открытие мемориальной доски Виталию Воловичу
Все новости Свердловской области
11:25 Авито и Росмолодёжь запустили программу поддержки молодых предпринимателей
19:30 Скончался режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян
14:12 Закупка хозтоваров стала главной потребностью малого и среднего бизнеса в России
17:56 На слёте ВФМ презентовали 30 бизнес-идей
16:21 На Авито объявили приём заявок на курс для владельцев салонов красоты
17:14 68% зумеров и миллениалов покупают модные товары в сегменте ресейла
11:57 Спрос на подработку в социальной сфере в России вырос на 91%
12:23 Треть специалистов по машинному обучению доверяет написание кода искусственному интеллекту
12:34 Авито назначил Илью Филоненко на должность CPO Fintech
21:00 Авито запустил в Москве и области сервис для поиска подработки
16:50 Пробуждать интерес к науке у молодёжи будут Росатом и Авито
12:08 На Авито добавили рекомендованную цену при публикации объявления
17:58 Средние зарплаты молодых специалистов на Сахалине увеличились в полтора раза
14:37 У соискателей на платформе «Авито Работа» появилась возможность ограничивать просмотр своих резюме
14:45 АНО «Национальные приоритеты» и Авито запустили кадровый проект для развития кадрового потенциала Дальнего Востока
14:11 Глава ФМБА заявила, что российская онковакцина завершила испытания и ждет разрешения Минздрава
11:14 Рынок онлайн-услуг в России к 2026 году может вырасти до 27 трлн рублей
20:56 Услуги и креативные профессии стали перспективными нишами для бизнеса на Дальнем Востоке
17:08 Эксперты рассказали, почему кондиционер перестает работать в автомобиле и как этого избежать
19:33 Аналитики составили рейтинг самых востребованных видов строительной техники в России
12:36 С 1 сентября банкоматы могут ограничить выдачу наличных при подозрении на мошенничество
23:54 Российского физика задержали в Монголии во время исследования радиоактивных отходов
18:00 Умер авторитетный журналист и общественный деятель Андрей Жвирблис
18:48 С 11 августа вступил в силу закон о расширении перечня оснований для лишения приобретённого гражданства РФ
18:24 Более 1000 предпринимателей из 70 российских регионов подали заявки в программу Минэкономразвития и Авито
14:26 Банк ДОМ.РФ в полтора раза увеличил выдачу кредитов на строительство домов
Все новости России и мира
00:05 Новый трёхсекционный трамвай от «Синары» вышел на первую обкатку в Екатеринбурге
23:47 Северное сияние наблюдается в небе над Свердловской областью
22:38 Ночь экс-замгубернатора Свердловской области проведёт в заключении
19:52 Артемий Лебедев вновь приедет на строительный форум в Екатеринбург
19:37 Грузовик под Волчанском оставил человека без ноги и пытался скрыться
19:25 В Екатеринбурге школьник получил травму при прыжке из окна
19:09 В Екатеринбурге «Ашан» выплатит компенсацию пострадавшей работнице
18:34 В Белинке поучат пожилых людей гаджетами пользоваться
18:16 В Свердловской области за двое суток ликвидированы почти 30 пожаров
18:14 Уронившему силовика екатеринбургскому адвокату продлили срок заключения
17:13 Два автобуса столкнулись на улице Селькоровской в Екатеринбурге
16:37 За попытку подкупить полицейского на жителя Кировграда возбудили уголовное дело
16:22 В Новоуральске мужчина швырнул чайник с кипятком в падчерицу
15:55 Редактору Ura.ru Аллаярову продлили содержание в СИЗО
15:26 Екатеринбуржец вышел в пикет против строительства полигона ПНТЗ
15:00 Пнувшему с разбегу одноклассницу школьнику из Нижних Серёг вынесли приговор
14:45 В Сысерти утром Nissan Juke сбил шестилетнего ребёнка на переходе
13:37 В Верхней Пышме прошли соревнования для юных самбистов
12:56 С начала года в ДГКБ №9 Екатеринбурга госпитализировали 56 выпавших из окон детей
12:27 1 октября в Свердловской области завоют сирены
12:15 Парк Сказов объявил конкурс концепта чучела для Масленицы в 2026 году
10:43 На Уралмаше обнаружили крупное производство жидкостей для вейпов
10:09 Трое детей пострадали при пожаре в Екатеринбурге
09:36 Бывшего свердловского вице-губернатора Чемезова вызвали на допрос в МВД
09:09 Смертельное ДТП с участием «ВАЗа» произошло в Верхнесалдинском районе
09:02 Десятки екатеринбуржцев пришли на открытие мемориальной доски Виталию Воловичу
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK