Возрастное ограничение 18+
СМИ сообщают о вызове на допрос в МВД бывшего вице-губернатора Чемезова
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В СМИ сообщают, что бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова вызвали на допрос в полицию в качестве свидетеля.
Чемезов подтвердил эту информацию изданию E1.ru. Бывший заместитель регионального главы также добавил, что речь идёт о деле ООО «Навигатор», но он об этой организации ничего не знает.
Ранее сообщалось, что решение об отставке вице-губернатора было принято Денисом Паслером. Олег Чемезов заявил, что покинул пост по собственному желанию.
Напомним, счета Чемезова арестовал суд. Также по делу о деприватизации «Облкоммунэнерго» были арестованы счета его супруги. Сам экс-вице-губернатор считает себя непричастным к этой «истории».
Чемезов подтвердил эту информацию изданию E1.ru. Бывший заместитель регионального главы также добавил, что речь идёт о деле ООО «Навигатор», но он об этой организации ничего не знает.
Ранее сообщалось, что решение об отставке вице-губернатора было принято Денисом Паслером. Олег Чемезов заявил, что покинул пост по собственному желанию.
Напомним, счета Чемезова арестовал суд. Также по делу о деприватизации «Облкоммунэнерго» были арестованы счета его супруги. Сам экс-вице-губернатор считает себя непричастным к этой «истории».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Через день после отставки мэра Красноуфимска отправили в СИЗО
27 сентября 2025
27 сентября 2025
Пикет против полигона с отходами в Дидинском лесу прошёл у резиденции свердловского губернатора
24 сентября 2025
24 сентября 2025
СМИ сообщают о бунте учеников 122-й школы в Екатеринбурге
25 сентября 2025
25 сентября 2025