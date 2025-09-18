Возрастное ограничение 18+
Экс-спикера среднеуральской думы оставили без депутатского мандата
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Среднеуральске прокуратура через суд лишила мандата бывшего спикера местной думы Вениамина Бикташева. Суд постановил прекратить его депутатские полномочия.
Прокурорское представление ранее несколько раз вносилось в думу, но депутаты не хотели прекращать полномочия Вениамина Бикташева. После нескольких месяцев противостояния гордумы и прокуратуры депутаты дали возможность Бикташеву самостоятельно уйти с поста спикера, но сохранить мандат депутата. Верхнепышминскую прокуратуру такое положение дел не устроило, и надзорное ведомство подало на думу Среднеуральска в суд, требуя признать бездействие депутатов незаконным и прекратить полномочия Вениамина Бикташева.
Судья Верхнепышминского городского суда Елена Шелепова удовлетворила иск прокурора. Правда, только частично — депутатские полномочия Бикташева были прекращены, а вот признавать бездействие думы Среднеуральска незаконным судья отказалась.
Вениамин Бикташев представлял в думе партию «Единая Россия». Ранее он был лишён водительских прав после того, как его поймали за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Основанием для лишения полномочий стали другие обстоятельства — нарушения коррупционного характера, связанные с использованием служебного автомобиля в личных целях.
В апреле этого года Бикташев подрался с мэром Среднеуральска Алексеем Стасёнком — после чего пожаловался на избиение и лёг в больницу с черепно-мозговой травмой. Полиция не стала возбуждать дело против главы города по заявлению Бикташева.
