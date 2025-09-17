Возрастное ограничение 18+
У Екатеринбурга появилась своя молодёжная администрация
Фото: Алина Шешеня / Екатеринбург.рф
В Екатеринбурге заработала молодёжная администрация. Первое заседание нового органа местного самоуправления сегодня открыл городской глава Алексей Орлов.
Как сообщили на официальном городском портале, в состав молодёжной администрации вошли 17 человек.
Там также отметили, что основную часть участников конкурса представляли студенты, остальную — рабочая молодёжь.
Как сообщили на официальном городском портале, в состав молодёжной администрации вошли 17 человек.
«Отбор проходил на конкурсной основе. Претендентам в возрасте от 18 до 35 лет необходимо было пройти тестирование и защиту проектов»,
— рассказали в мэрии.
Там также отметили, что основную часть участников конкурса представляли студенты, остальную — рабочая молодёжь.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Власти Екатеринбурга закрыли шиномонтажку на Краснолесья
17 сентября 2025
17 сентября 2025
Екатеринбуржцы провели субботник в лесопарке «Семь ключей»
21 сентября 2025
21 сентября 2025
Власти Екатеринбурга опубликовали инструкцию при угрозе БПЛА
21 сентября 2025
21 сентября 2025