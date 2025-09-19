Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге задержали 33-летнего мужчину по подозрению в госизмене
Кадр из видео: УФСБ по Свердловской области
В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали 33-летнего местного жителя. Его подозревают в финансировании ВСУ.
В пресс-службе свердловского УФСБ заявили, что мужчина переводил деньги на счёт одной из зарубежных организаций, которая занимается «ресурсным обеспечением вооружённых сил Украины».
На задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ – государственная измена.
В пресс-службе свердловского УФСБ заявили, что мужчина переводил деньги на счёт одной из зарубежных организаций, которая занимается «ресурсным обеспечением вооружённых сил Украины».
На задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ – государственная измена.
«Фигурант задержан и заключён под стражу. Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия»,
– сообщили в телеграм-канале «Антитеррор Урал».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге «перекрыли» канал незаконной миграции
19 сентября 2025
19 сентября 2025
На Уралмаше самокатчица сбила ребёнка
18 сентября 2025
18 сентября 2025
Задержанным в Екатеринбурге за финансирование терроризма иностранцам вынесли приговор
18 сентября 2025
18 сентября 2025