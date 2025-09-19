Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге задержали 33-летнего мужчину по подозрению в госизмене

12.30 Вторник, 23 сентября 2025
Кадр из видео: УФСБ по Свердловской области
В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали 33-летнего местного жителя. Его подозревают в финансировании ВСУ.

В пресс-службе свердловского УФСБ заявили, что мужчина переводил деньги на счёт одной из зарубежных организаций, которая занимается «ресурсным обеспечением вооружённых сил Украины».

На задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ – государственная измена.

«Фигурант задержан и заключён под стражу. Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия»,

сообщили в телеграм-канале «Антитеррор Урал».


Юлия Медведева © Вечерние ведомости
