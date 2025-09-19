Кадр из видео: УФСБ по Свердловской области

В Екатеринбурге задержали 33-летнего мужчину по подозрению в госизмене





сообщили в телеграм-канале «Антитеррор Урал». «Фигурант задержан и заключён под стражу. Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали 33-летнего местного жителя. Его подозревают в финансировании ВСУ.В пресс-службе свердловского УФСБ заявили, что мужчина переводил деньги на счёт одной из зарубежных организаций, которая занимается «ресурсным обеспечением вооружённых сил Украины».На задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ – государственная измена.