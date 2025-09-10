Возрастное ограничение 18+
Суд лишил Сизикова полномочий главы Серовского округа
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Серовской районный суд досрочно прекратил полномочия Василия Сизикова на должности главы округа.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Свердловской области, решение было принято в рамках рассмотрения искового заявления Серовского городского прокурора в интересах Российской Федерации к думе Серовского муниципального округа и мэру Василию Сизикову.
Суд требование прокуратуры удовлетворил. Основанием для прекращения полномочий мэра стала утрата доверия.
Решение пока не вступило в законную силу.
По данным 66.ru, гордума намерена оспорить это решение. До тех пор, пока областной суд не рассмотрит апелляцию, Сизиков будет оставаться главой.
