В Свердловской области явка на выборах губернатора через ДЭГ достигла 91%

В Свердловской области продолжается дистанционное электронное голосование на выборах губернатора. По информации портала наблюдения за ДЭГ, всего выдано 236 283 бюллетеня. Это 91% от числа зарегистрированных участников.Для участия в электронном формате подали заявки 259 604 жителя региона.По данным избирательной комиссии Свердловской области, к 15.00 14 сентября общая явка составила 36,27%, в Екатеринбурге — 29,18%.