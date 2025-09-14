Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области явка на выборах губернатора через ДЭГ достигла 91%
Скриншот: портал «Дистанционное электронное голосование»
В Свердловской области продолжается дистанционное электронное голосование на выборах губернатора. По информации портала наблюдения за ДЭГ, всего выдано 236 283 бюллетеня. Это 91% от числа зарегистрированных участников.
Для участия в электронном формате подали заявки 259 604 жителя региона.
По данным избирательной комиссии Свердловской области, к 15.00 14 сентября общая явка составила 36,27%, в Екатеринбурге — 29,18%.
