В Свердловской области явка на второй день выборов губернатора составила 31,04%

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области продолжается голосование на досрочных выборах губернатора. Как сообщили в Свердловском избирательном комисcиe, к 20.00 13 сентября явка избирателей с учетом дистанционного электронного голосования составила 31,04% по региону.В Екатеринбурге проголосовали 25,06% избирателей.Сегодня, 14 сентября, пройдет еще один день голосования, участковые комиссии будут работать для избирателей до 20.00. В области открыты 2471 избирательный участок, включая 40 временных.