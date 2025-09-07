Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области явка на второй день выборов губернатора составила 31,04%
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области продолжается голосование на досрочных выборах губернатора. Как сообщили в Свердловском избирательном комисcиe, к 20.00 13 сентября явка избирателей с учетом дистанционного электронного голосования составила 31,04% по региону.
В Екатеринбурге проголосовали 25,06% избирателей.
Сегодня, 14 сентября, пройдет еще один день голосования, участковые комиссии будут работать для избирателей до 20.00. В области открыты 2471 избирательный участок, включая 40 временных.
