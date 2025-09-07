Возрастное ограничение 18+
Стала известна дата проведения выборов в свердловское Заксобрание в 2026 году
Фото: читатель Вечерних ведомостей
Стало известно, в какие даты в Свердловской области будут проводить выборы в законодательное собрание региона в 2026 году.
Их отметили на памятных календариках, напечатанных по заказу областной Избирательной комиссии. Выборы в свердловское Заксобрание пройдут одновременно с выборами в Госдуму – с 18 по 20 сентября.
Такие календарики выдают на избирательных участках на выборах губернатора Свердловской области, которые начались сегодня.
