Свердловский ЦОН предупредил о подозрительной рассылке в преддверии губернаторских выборов





– говорится в сообщении ЦОНа. «Это фейк! Жители Свердловской области сообщают, что получили СМС от номера InfoER, содержащие помимо текста ссылку для перехода в сети Интернет»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В свердловском Центре общественного наблюдения призвали игнорировать сообщения, в которых предлагают перейти по ссылке и проголосовать на выборах губернатора.В сообщении от подозрительного отправителя также содержится призыв проголосовать за Дениса Паслера. В партии «Единая Россия», выдвинувшей Паслера, центру наблюдений заявили, что они не имеют никакого отношения к данной рассылке.