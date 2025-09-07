Возрастное ограничение 18+
Свердловский ЦОН предупредил о подозрительной рассылке в преддверии губернаторских выборов
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В свердловском Центре общественного наблюдения призвали игнорировать сообщения, в которых предлагают перейти по ссылке и проголосовать на выборах губернатора.
В сообщении от подозрительного отправителя также содержится призыв проголосовать за Дениса Паслера. В партии «Единая Россия», выдвинувшей Паслера, центру наблюдений заявили, что они не имеют никакого отношения к данной рассылке.
«Это фейк! Жители Свердловской области сообщают, что получили СМС от номера InfoER, содержащие помимо текста ссылку для перехода в сети Интернет»,
– говорится в сообщении ЦОНа.
В сообщении от подозрительного отправителя также содержится призыв проголосовать за Дениса Паслера. В партии «Единая Россия», выдвинувшей Паслера, центру наблюдений заявили, что они не имеют никакого отношения к данной рассылке.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области в труднодоступных территориях началось досрочное голосование
07 сентября 2025
07 сентября 2025