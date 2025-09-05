Возрастное ограничение 18+
Свердловский омбудсмен намерена связаться с азербайджанскими коллегами по поводу задержанного екатеринбуржца
Фото со страницы Татьяны Мерзляковой
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила о намерении написать письмо своим азербайджанским коллегам по поводу жителя Екатеринбурга, задержанного по подозрению в кибермошенничестве.
О своих планах омбудсмен написала на своей странице во «ВКонтакте». Перед этим, по её словам, она встретилась с супругой и матерью земляка.
Она также обратила внимание на то, что по подозрению в этом преступлении были задержаны два человека, но второго, когда выяснилось, что он является гражданином другого государства, отпустили.
Напомним, что после массовых задержаний уроженцев Азербайджана в Екатеринбурге в Баку задержали нескольких россиян, среди них также оказался житель Екатеринбурга Александр Вайсеро.
«По мнению мамы, он не мог этим заниматься. Мамы всегда так считают. Но в данном случае много вопросов. Задержан наш земляк на третий день после задержания этнических азербайджанцев у нас как ответ на действия силовиков в нашей стране»,
– отметила Мерзлякова.
Напомним, что после массовых задержаний уроженцев Азербайджана в Екатеринбурге в Баку задержали нескольких россиян, среди них также оказался житель Екатеринбурга Александр Вайсеро.
