Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге задержан активист с плакатом в поддержку Дарьи Козыревой
Фото: Ротонда
В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали активиста Дмитрия Рыкова, который провёл одиночный пикет в поддержку политзаключённой Дарьи Козыревой. Об этом сообщили правозащитники.
Акция прошла на площади 1905 года в центре города. На плакате активиста было написано: «Свободу Дарье Козыревой». Через непродолжительное время Рыкова увезли в отдел полиции № 9. Защитник уже прибыл к нему и получил доступ в отдел для сопровождения.
В середине апреля суд в Санкт-Петербурге приговорил 19-летнюю Дарью Козыреву к 2 годам и 8 месяцам колонии общего режима. Дело было возбуждено после того, как она оставила на памятнике Тарасу Шевченко листок с четверостишием из его стихотворения «Завещание» и дала интервью СМИ, признанному иноагентом. Козырева вину не признала.
Акция прошла на площади 1905 года в центре города. На плакате активиста было написано: «Свободу Дарье Козыревой». Через непродолжительное время Рыкова увезли в отдел полиции № 9. Защитник уже прибыл к нему и получил доступ в отдел для сопровождения.
В середине апреля суд в Санкт-Петербурге приговорил 19-летнюю Дарью Козыреву к 2 годам и 8 месяцам колонии общего режима. Дело было возбуждено после того, как она оставила на памятнике Тарасу Шевченко листок с четверостишием из его стихотворения «Завещание» и дала интервью СМИ, признанному иноагентом. Козырева вину не признала.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге двое приятелей разнесли продуктовый магазин
03 сентября 2025
03 сентября 2025