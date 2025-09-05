В Екатеринбурге задержан активист с плакатом в поддержку Дарьи Козыревой

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали активиста Дмитрия Рыкова, который провёл одиночный пикет в поддержку политзаключённой Дарьи Козыревой. Об этом сообщили правозащитники.Акция прошла на площади 1905 года в центре города. На плакате активиста было написано: «Свободу Дарье Козыревой». Через непродолжительное время Рыкова увезли в отдел полиции № 9. Защитник уже прибыл к нему и получил доступ в отдел для сопровождения.В середине апреля суд в Санкт-Петербурге приговорил 19-летнюю Дарью Козыреву к 2 годам и 8 месяцам колонии общего режима. Дело было возбуждено после того, как она оставила на памятнике Тарасу Шевченко листок с четверостишием из его стихотворения «Завещание» и дала интервью СМИ, признанному иноагентом. Козырева вину не признала.