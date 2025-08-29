В Свердловской области в труднодоступных территориях началось досрочное голосование

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловской области стартовало досрочное голосование на выборах губернатора, которое проводится только в труднодоступных и отдалённых местностях. Об этом сообщает свердловский избирком.С 5 по 10 сентября в семи муниципальных образованиях региона к избирателям выезжают 21 участковая комиссия. Голосование организовано для 48 групп избирателей.Комиссии работают в Бисертском, Гаринском, Ивдельском, Серовском, Сосьвинском и Шалинском муниципальных округах, а также в городском округе ЗАТО Свободный. Первыми проголосовали жители отдалённых населённых пунктов Ивдельского округа. Здесь четыре участковые комиссии обеспечили возможность участия в выборах в девяти посёлках, среди которых Бурмантово, Хорпия, Вижай, Ушма, Пакина, Понил, Глухарный, Северный и Шипичный.Напомним, основные дни голосования на выборах губернатора Свердловской области пройдут с 12 по 14 сентября.