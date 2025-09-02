Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге откроется генеральное консульство Индии
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Правительство России утвердило решение об открытии генерального консульства Индии в Екатеринбурге и Казани. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Новое представительство в Екатеринбурге будет работать с жителями 16 регионов страны. В консульский округ войдут все субъекты Уральского федерального округа, а также Пермский и Алтайский края, республики Алтай, Тыва и Хакасия, Новосибирская и Омская области и ряд других территорий.
Министерству иностранных дел поручено завершить необходимые договорённости с индийской стороной. Правительству Свердловской области рекомендовали предоставить под консульство служебные и жилые помещения, а также решить другие организационные вопросы.
О намерении открыть дипломатическое представительство в уральской столице заявил в июле 2024 года премьер-министр Индии Нарендра Моди. Как стало известно Вечерним ведомостям от представителей ООО «Деловой дом на Архиерейской», делегации из Индии приглянулся особняк городского головы Екатеринбурга (1884–1894) Ильи Симанова на улице Попова (ранее улица называлась Симановской в честь статусного чиновника и купца), который они осмотрели накануне.
