Жительницу Асбеста признали виновной в финансировании нежелательной организаций
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В Асбесте вынесли приговор местной жительницы. Её признали виновной в финансировании нежелательной организации.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, суд установил, что женщина неоднократно переводила деньги на карты участников религиозной организации «Всеукраинский духовный центр "Возрождение"»* и связанного с ней фонда Владимира Мунтяна*. Общая сумма переводов составила 81 735 рублей.
Там также подчеркнули, что дополнительное наказание в виде лишения права занимать определённые должности на неё не применялось.
*включены Минюстом РФ в список нежелательных организаций.
«Подсудимая полностью признала свою вину и ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке. Суд учёл её активное содействие следствию и назначил наказание в виде 300 часов обязательных работ»,
– сообщили в пресс-службе.
