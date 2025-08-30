Харитоновский сад в Екатеринбурге хотят забрать в городскую собственность

«Создание многофункционального паркового пространства от Динамо до Харитоновского сада – одна из идей, ждущих реализации. К сожалению, по закону, благоустройство территории невозможно без передачи в городскую собственность. Пока министерство культуры нам в решении этого вопроса отказало»,