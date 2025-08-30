Возрастное ограничение 18+

Харитоновский сад в Екатеринбурге хотят забрать в городскую собственность

10.43 Пятница, 5 сентября 2025
Фото: Ольга Кольтенберг
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге прошло заседание Совета неравнодушных горожан, на котором обсудили проект создания единого парка от стадиона «Динамо» до Харитоновского сада. Однако для этого необходимо, чтобы сад оказался в муниципальной собственности.

Сейчас Харитоновский сад находится в собственности министерства культуры РФ, но там местным властям отказывают.

«Создание многофункционального паркового пространства от Динамо до Харитоновского сада – одна из идей, ждущих реализации. К сожалению, по закону, благоустройство территории невозможно без передачи в городскую собственность. Пока министерство культуры нам в решении этого вопроса отказало»,

говорит мэр Алексей Орлов.


На заседании также присутствовал врио губернатора Денис Паслер. Он заявил, что в течение трёх-пяти месяцев будет сформирована «жёсткая позиция» для переговоров, пишет «Коммерсантъ».

«Можно перевести из федеральной собственности в региональную или муниципальную, но придётся пройти тяжелый, конфликтный путь. Почему бы и нет»,

– приводит его слова издание.


Паслер добавил, что сейчас Екатеринбург платит за аренду и содержание усадьбы Харитоновых-Расторгуевых и прилегающей к ней территории. Это обходится бюджету города в 44 миллиона рублей в год. Врио губернатора предлагает прекратить это делать, через суд обязав Минкультуры РФ заняться содержанием усадьбы. По его мнению, когда собственники «увидят, что им придётся потратить несколько сотен миллионов рублей на восстановление», позиция ведомства по поводу передачи Харитоновского сада властям уральской столицы может измениться.

Ранее министерство культуры РФ отказалось передавать в собственность Екатеринбурга усадьбу Харитоновых-Расторгуевых с прилегающим парком, объяснив свой отказ потерей доходов от арендных платежей.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Свердловской области школьникам добавят курс истории края, а учителей ждёт повышение зарплаты
30 августа 2025
В Екатеринбурге матч со звёздами мирового хоккея завершился со счётом 13:8
31 августа 2025
Мясокомбинат оштрафовали из-за сорной растительности на сельхозземлях в Артинском районе
29 августа 2025
В Екатеринбурге планируются международные студенческие соревнования по лёгкой атлетике
02 сентября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Новый лидер азербайджанской общины объявился в Екатеринбурге

Им стал Видади Мустафаев, успевший за последний год стать банкротом и фигурантом дела о взятке
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
11:51 В Екатеринбурге полицейские обнаружили в хостеле на Мартовской антисанитарию
11:20 В Свердловской области почти в 40% случаев шум на стройках превышает норму
10:58 Два нетрезвых водителя не поделили дорогу в Богдановиче
10:43 Харитоновский сад в Екатеринбурге хотят забрать в городскую собственность
09:43 Четыре человека погибли в ДТП с электросамокатами с начала года в Свердловской области
08:56 Три ребёнка погибли при пожаре в частном доме в Белоярском районе
22:16 Депутату Госдумы в Екатеринбурге показали экзоскелет, робомедика и где раки зимуют
20:41 Фестиваль золота охватит сразу два города Свердловской области
19:34 Суд продлил домашний арест руководителю «Гортранса» Сергею Нугаеву
19:13 В Екатеринбурге у кого-то потерялся рыжий пёсик с раной в боку
19:02 «Хор Мажор» в Екатеринбурге исполнит всемирно любимые рок-хиты
18:25 Бани, домишки и высотки горели вчера на территории Свердловской области
17:40 Из-за вопросов к пожарной безопасности в Новоуральске приостановили работу ТЦ
17:21 Под Сухим Логом в ДТП с двумя грузовиками пострадал человек
16:05 Оставившему подругу на морозе жителю Сосьвы вынесли приговор
15:42 Бастрыкин взял на контроль дело об избиении лыжного тренера в Верх-Нейвинском
15:14 Студенты УрТАТиС пожаловались на условия в общежитии
14:51 «Роскадастр» и «Авито Недвижимость» заключили соглашение о сотрудничестве
13:48 Именем академика Ватолина назвали новую улицу в Академическом районе Екатеринбурга
13:02 Свердловские врачи спасли мужчину с проломленным черепом
12:10 Бывшего опера из кировского УВД Екатеринбурга признали виновным в убийствах в 2000 году
11:30 До конца приёма заявок на премию «Мебель года» остаётся три дня
10:55 В центре Екатеринбурга произошло ДТП с участием шести машин
10:39 СМИ сообщают об инсульте у 17-летнего подростка на Химмаше
10:09 В Первоуральске мужчина дважды попал под машину и скончался
09:35 Свердловская молодёжь хочет работать в стабильных компаниях
Все новости Свердловской области
11:14 Рынок онлайн-услуг в России к 2026 году может вырасти до 27 трлн рублей
20:56 Услуги и креативные профессии стали перспективными нишами для бизнеса на Дальнем Востоке
17:08 Эксперты рассказали, почему кондиционер перестает работать в автомобиле и как этого избежать
19:33 Аналитики составили рейтинг самых востребованных видов строительной техники в России
12:36 С 1 сентября банкоматы могут ограничить выдачу наличных при подозрении на мошенничество
23:54 Российского физика задержали в Монголии во время исследования радиоактивных отходов
18:00 Умер авторитетный журналист и общественный деятель Андрей Жвирблис
18:48 С 11 августа вступил в силу закон о расширении перечня оснований для лишения приобретённого гражданства РФ
18:24 Более 1000 предпринимателей из 70 российских регионов подали заявки в программу Минэкономразвития и Авито
14:26 Банк ДОМ.РФ в полтора раза увеличил выдачу кредитов на строительство домов
23:06 Умер основатель и совладелец крупнейшего российского девелопера
22:47 В ЦБ отметили рост интереса к гос- и корпоративным бумагам на фоне падения акций и ослабления рубля
21:53 Минцифры предлагает ввести «детские сим-карты» для маленьких россиян
23:56 Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве
22:20 Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»
21:24 В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве россиян на военную службу
21:09 Оба депутата Госдумы от Липецкой области скончались в период своих полномочий
17:58 Верховный суд ликвидировал партию РОС
20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
14:09 Полицейским в РФ намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались
16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
Все новости России и мира
11:51 В Екатеринбурге полицейские обнаружили в хостеле на Мартовской антисанитарию
11:20 В Свердловской области почти в 40% случаев шум на стройках превышает норму
10:58 Два нетрезвых водителя не поделили дорогу в Богдановиче
10:43 Харитоновский сад в Екатеринбурге хотят забрать в городскую собственность
09:43 Четыре человека погибли в ДТП с электросамокатами с начала года в Свердловской области
08:56 Три ребёнка погибли при пожаре в частном доме в Белоярском районе
22:16 Депутату Госдумы в Екатеринбурге показали экзоскелет, робомедика и где раки зимуют
20:41 Фестиваль золота охватит сразу два города Свердловской области
19:34 Суд продлил домашний арест руководителю «Гортранса» Сергею Нугаеву
19:13 В Екатеринбурге у кого-то потерялся рыжий пёсик с раной в боку
19:02 «Хор Мажор» в Екатеринбурге исполнит всемирно любимые рок-хиты
18:25 Бани, домишки и высотки горели вчера на территории Свердловской области
17:40 Из-за вопросов к пожарной безопасности в Новоуральске приостановили работу ТЦ
17:21 Под Сухим Логом в ДТП с двумя грузовиками пострадал человек
16:05 Оставившему подругу на морозе жителю Сосьвы вынесли приговор
15:42 Бастрыкин взял на контроль дело об избиении лыжного тренера в Верх-Нейвинском
15:14 Студенты УрТАТиС пожаловались на условия в общежитии
14:51 «Роскадастр» и «Авито Недвижимость» заключили соглашение о сотрудничестве
13:48 Именем академика Ватолина назвали новую улицу в Академическом районе Екатеринбурга
13:02 Свердловские врачи спасли мужчину с проломленным черепом
12:10 Бывшего опера из кировского УВД Екатеринбурга признали виновным в убийствах в 2000 году
11:30 До конца приёма заявок на премию «Мебель года» остаётся три дня
10:55 В центре Екатеринбурга произошло ДТП с участием шести машин
10:39 СМИ сообщают об инсульте у 17-летнего подростка на Химмаше
10:09 В Первоуральске мужчина дважды попал под машину и скончался
09:35 Свердловская молодёжь хочет работать в стабильных компаниях
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK