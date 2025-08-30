Возрастное ограничение 18+
Харитоновский сад в Екатеринбурге хотят забрать в городскую собственность
Фото: Ольга Кольтенберг
В Екатеринбурге прошло заседание Совета неравнодушных горожан, на котором обсудили проект создания единого парка от стадиона «Динамо» до Харитоновского сада. Однако для этого необходимо, чтобы сад оказался в муниципальной собственности.
Сейчас Харитоновский сад находится в собственности министерства культуры РФ, но там местным властям отказывают.
На заседании также присутствовал врио губернатора Денис Паслер. Он заявил, что в течение трёх-пяти месяцев будет сформирована «жёсткая позиция» для переговоров, пишет «Коммерсантъ».
Паслер добавил, что сейчас Екатеринбург платит за аренду и содержание усадьбы Харитоновых-Расторгуевых и прилегающей к ней территории. Это обходится бюджету города в 44 миллиона рублей в год. Врио губернатора предлагает прекратить это делать, через суд обязав Минкультуры РФ заняться содержанием усадьбы. По его мнению, когда собственники «увидят, что им придётся потратить несколько сотен миллионов рублей на восстановление», позиция ведомства по поводу передачи Харитоновского сада властям уральской столицы может измениться.
Ранее министерство культуры РФ отказалось передавать в собственность Екатеринбурга усадьбу Харитоновых-Расторгуевых с прилегающим парком, объяснив свой отказ потерей доходов от арендных платежей.
«Создание многофункционального паркового пространства от Динамо до Харитоновского сада – одна из идей, ждущих реализации. К сожалению, по закону, благоустройство территории невозможно без передачи в городскую собственность. Пока министерство культуры нам в решении этого вопроса отказало»,
– говорит мэр Алексей Орлов.
«Можно перевести из федеральной собственности в региональную или муниципальную, но придётся пройти тяжелый, конфликтный путь. Почему бы и нет»,
– приводит его слова издание.
