Вещи солдат фашистской Германии обнаружили таможенники в посылке уральцу

Сотрудники Уральской оперативной таможни при проверке посылки из Германии, предназначенной жителю Свердловской области, обнаружили предметы с запрещёнными символами.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, в посылке было 15 предметов: документы, фотографии немецких солдат, альбомы и предметы одежды с запрещенными элементами – всё это со свастикой и другими запрещёнными изображениями.Предметы были переданы на экспертизу, которая показала, что вещи имеют признаки экстремистской направленности. В связи с этим на получателя отправления возбудили административное дело по статье 16.3 КоАП РФ («несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию»). Теперь уральцу грозит штраф. Кроме этого, посылку получить он не сможет – вещи подлежат конфискации.