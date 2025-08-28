Возрастное ограничение 18+
Вещи солдат фашистской Германии обнаружили таможенники в посылке уральцу
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сотрудники Уральской оперативной таможни при проверке посылки из Германии, предназначенной жителю Свердловской области, обнаружили предметы с запрещёнными символами.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, в посылке было 15 предметов: документы, фотографии немецких солдат, альбомы и предметы одежды с запрещенными элементами – всё это со свастикой и другими запрещёнными изображениями.
Предметы были переданы на экспертизу, которая показала, что вещи имеют признаки экстремистской направленности. В связи с этим на получателя отправления возбудили административное дело по статье 16.3 КоАП РФ («несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию»). Теперь уральцу грозит штраф. Кроме этого, посылку получить он не сможет – вещи подлежат конфискации.
