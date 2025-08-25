Возрастное ограничение 18+

СМИ сообщают о появлении нового главы у азербайджанской диаспоры Екатеринбурга

12.46 Понедельник, 1 сентября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Азербайджанскую диаспору в Екатеринбурге возглавил руководитель «Центра культуры, молодежи и спорта азербайджанцев Урала» Видади Мустафаев.

Однако, по его словам, теперь это объединение не будет называться диаспорой, поскольку это понятие решили упразднить.

«Мы понятие диаспоры упразднили, так как это понятие исчерпало себя. На посту я планирую заниматься воспитанием молодёжи, ведь им никто не объяснял, что такое хорошо, и что такое плохо. Будем объяснять, что нужно жить по нормам российского законодательства»,

сказал порталу 66.ru Мустафаев.


До Видади Мустафаева пост главы азербайджанской диаспоры на Урале занимал его оппонент Шахин Шыхлински, возглавлявший общественную организацию «Азербайджан-Урал». Шыхлински, напомним, был арестован Басманным судом Москвы, после чего доставлен в Екатеринбург и помещён в СИЗО.

Мустафаев убеждён, что деятельность Шыхлински на посту главы диаспоры была полностью провалена. По его мнению, он не уделял должного внимания проблемам азербайджанцев на Урале.

Сам Видади Мустафаев ранее упоминался в СМИ в не самом положительном контексте. Сообщалось, что он был посредником между бывшим мэром Среднеуральска Андреем Зашляпиным и сотрудником ФСБ, обвиняемым в получении взятки. В июле Мустафаев, комментируя эту историю, заявил «ЕАН», что он больше не фигурирует в этом деле. Е1.ru пишет, что именно Видади Мустафаев написал заявление в полицию, когда часть взятки была передана.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Новый лидер азербайджанской общины объявился в Екатеринбурге

Им стал Видади Мустафаев, успевший за последний год стать банкротом и фигурантом дела о взятке
