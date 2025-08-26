В Свердловской области для членов избиркомов проводят учения

– пишет ресурс.

«28 августа прошла тренировка в Верхней Пышме на базе школы №33. Отрабатывали свои действия, включая эвакуацию, как силовики, так и сотрудники скорой медицинской помощи, а также члены участковых избирательных комиссий»,