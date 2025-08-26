Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области для членов избиркомов проводят учения
Фото: Свердловский избирком / t.me/iksrf66
В Свердловской области проходят тренировки для членов избирательных комиссий. Вместе с представителями профильных ведомств они отрабатывают действия при ЧП.
Как рассказали в телеграм-канале регионального избиркома, тренировки будут проходить до 3 сентября во всех муниципальных образованиях.
Помимо членов избирательных комиссий в них участвуют сотрудники МВД, МЧС, Росгвардии.
В свердловском избиркоме также добавили, что на случай необходимости организации голосования в резервных пунктах определены 1509 адресов.
«28 августа прошла тренировка в Верхней Пышме на базе школы №33. Отрабатывали свои действия, включая эвакуацию, как силовики, так и сотрудники скорой медицинской помощи, а также члены участковых избирательных комиссий»,
– пишет ресурс.
