В Полевском три дня будут идти антитеррористические учения





– поясняет ресурс. «Цель учений – отработать действия задействованных сил и средств в пресечении преступлений террористической направленности, а также по ликвидации и минимизации их последствий на различных объектах»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Полевском с 26 августа в течение трёх дней будут проходить антитеррористические учения. Местных жителей просят не беспокоиться. О проведении тренировки сообщает телеграм-канал «Антитеррор Урал» со ссылкой на УФСБ по Свердловской области.В учениях примут участие сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.Завершиться тренировка должна вечером 28 августа.