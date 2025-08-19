Возрастное ограничение 18+
В Полевском три дня будут идти антитеррористические учения
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Полевском с 26 августа в течение трёх дней будут проходить антитеррористические учения. Местных жителей просят не беспокоиться. О проведении тренировки сообщает телеграм-канал «Антитеррор Урал» со ссылкой на УФСБ по Свердловской области.
В учениях примут участие сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.
Завершиться тренировка должна вечером 28 августа.
«Цель учений – отработать действия задействованных сил и средств в пресечении преступлений террористической направленности, а также по ликвидации и минимизации их последствий на различных объектах»,
– поясняет ресурс.
