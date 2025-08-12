Возрастное ограничение 18+
Здание администрации Академического района открыли в Екатеринбурге
Фото: телеграм-канал Алексея Орлова
В Екатеринбурге открылось здание администрации Академического района. На открытии присутствовали мэр Алексей Орлов, его первый заместитель Игорь Сутягин и глава района Николай Смирнягин.
Здание было спроектировано ещё в 2020 году. Когда объект показали тогдашнему мэру Александру Высокинскому, он попросил добавить лепнины, «чтобы здание выглядело ещё более солидно». В 2024 году, приступая к строительству, от лепнины всё-таки решили отказаться.
Здание на свои средства построил застройщик «РСГ-Академическое». На это, как ранее сообщалось, у него ушло 400 миллионов рублей. В будущем мэрия здание выкупит: в текущем году из городского бюджета на это заложили 100 миллионов рублей. Обслуживание же здания будет обходиться примерно в 60 миллионов рублей в год.
Напомним, Академический стал отдельным районом в 2021 году. До этого его территория была административно поделена между Верх-Исетским и Ленинским районами.
Здание было спроектировано ещё в 2020 году. Когда объект показали тогдашнему мэру Александру Высокинскому, он попросил добавить лепнины, «чтобы здание выглядело ещё более солидно». В 2024 году, приступая к строительству, от лепнины всё-таки решили отказаться.
Здание на свои средства построил застройщик «РСГ-Академическое». На это, как ранее сообщалось, у него ушло 400 миллионов рублей. В будущем мэрия здание выкупит: в текущем году из городского бюджета на это заложили 100 миллионов рублей. Обслуживание же здания будет обходиться примерно в 60 миллионов рублей в год.
Напомним, Академический стал отдельным районом в 2021 году. До этого его территория была административно поделена между Верх-Исетским и Ленинским районами.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Ленинском районе Екатеринбурга появился новый детский садик
12 августа 2025
12 августа 2025
В Екатеринбурге продолжаются пикеты за сохранение Дома обороны
14 августа 2025
14 августа 2025