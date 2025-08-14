Замдиректора Ельцин-центра оштрафовали за репост публикации Татьяны Юмашевой

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Заместителя директора Ельцин-центра Людмилу Телень признали виновной в дискредитации использования Вооружённых сил России и назначили штраф в размере 45 тысяч рублей. Решение огласили в суде Екатеринбурга.Поводом для составления административного протокола стал репост обвиняемой публикации Татьяны Юмашевой, дочери первого президента России Бориса Ельцина. Этот пост был размещён 25 февраля 2022 года на личной странице Людмилы Телень в социальной сети, название которой даже приводить в современной России рискованно. В публикации содержались два слова, которые следствие квалифицировало как известный антивоенный лозунг. Несмотря на то, что Телень никогда не проживала в Екатеринбурге, материалы дела поступили в один из городских отделов полиции, а затем в суд.Адвокат Михаил Бирюков, представляющий интересы Телень, заявлял ходатайство о переносе рассмотрения дела в Москву. По его мнению, именно столичные суды обладают надлежащей подсудностью, так как у его подзащитной отсутствуют какие-либо связи с Екатеринбургом. Однако, просьба была отклонена и процесс довели до конца в Екатеринбурге.