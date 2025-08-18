Возрастное ограничение 18+
Свердловский облсуд признал законным отказ в регистрации кандидата в губернаторы
Фото: Свердловский областной суд
Свердловской областной суд признал законным отказ региональной избирательной комиссии Динамудину Садихову в регистрации в качестве кандидата на досрочные выборы губернатора.
Садихов не согласился с решением избиркома и обратился в суд с просьбой признать отказ в регистрации незаконным. Облсуд не увидел в решении избирательной комиссии противоречий с законом и отказал истцу.
Решение суда вступит в законную силу через пять дней, если не будет обжаловано.
«Причиной отказа послужило то, что кандидат не предоставил необходимого количества нотариально заверенных подписей депутатов и глав муниципальных образований: вместо необходимых 120 подписей он принес только одну»,
– рассказали в пресс-службе суда.
