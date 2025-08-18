В Музее Бориса Ельцина проведут марафон экскурсий к Дню государственного флага

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В пятницу, 22 августа, в Екатеринбурге в Музее Бориса Ельцина состоится традиционный марафон экскурсий «Флаг на баррикадах. Август-91». Мероприятие приурочено ко Дню государственного флага Российской Федерации.Посетители смогут по-новому взглянуть на события августа 1991 года, когда страна оказалась на переломе истории. Организаторы предложат задуматься: был ли путч попыткой захвата власти или отчаянной попыткой сохранить Советский Союз? Что побудило тысячи людей выйти на улицы Москвы, Ленинграда, Свердловска и других городов под знаменами демократических идеалов? И почему столь быстро произошло объединение общества и средств массовой информации против незаконной власти?Гостям представят уникальные документы и предметы – свидетелей событий августа 1991 года. Среди экспонатов будет показан один из главных символов музейной коллекции, который обычно скрыт от глаз посетителей.Программа марафона в этом году включает две экскурсии: «Возвращение триколора» (её проведёт руководитель отдела развития музея Анна Ковалева) и «Мстислав Ростропович – защитник Белого дома» (эту экскурсию проведёт специалист по экскурсионным и специальным программам Иван Эрднев).Начало марафона — в 18.30. Экскурсии пройдут на 2 и 3 этажах музея. Посещение возможно по входному билету.Напомним, что День государственного флага учреждён в 1994 году указом президента Бориса Ельцина. Дата выбрана в память о событиях августа 1991 года, когда провалившийся путч Государственного комитета по чрезвычайному положению стал переломным моментом в новейшей истории страны. Именно 22 августа 1991 года над зданием Верховного Совета РСФСР в Москве впервые был официально поднят бело-сине-красный триколор.