«Антитеррор Урал» предупредил о дипфейке с Паслером
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В телеграм-канале антитеррористической комиссии Свердловской области «Антитеррор Урал» предупредили о дипфейке с Денисом Паслером и фейковом указе губернатора.
В антитеррористической комиссии призывают проверять информацию только через официальные источники.
«Злоумышленники попытались распространить фотографию якобы указа врио Губернатора Свердловской области и дипфейк с его участием, посвящённый "открытию региональной ячейки одной из нежелательных организаций на территории Российской Федерации"»,
– пишет ресурс.
