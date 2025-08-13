Возрастное ограничение 18+

«Антитеррор Урал» предупредил о дипфейке с Паслером

10.32 Вторник, 19 августа 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В телеграм-канале антитеррористической комиссии Свердловской области «Антитеррор Урал» предупредили о дипфейке с Денисом Паслером и фейковом указе губернатора.

«Злоумышленники попытались распространить фотографию якобы указа врио Губернатора Свердловской области и дипфейк с его участием, посвящённый "открытию региональной ячейки одной из нежелательных организаций на территории Российской Федерации"»,

пишет ресурс.


В антитеррористической комиссии призывают проверять информацию только через официальные источники.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
ДК ВИЗа в Екатеринбурге никто не захотел ремонтировать за 24 миллиона рублей
