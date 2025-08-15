Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области рассмотрят дело об отказе в регистрации кандидата в губернаторы
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловском областном суде будет рассматриваться административное дело об отказе в регистрации кандидата в губернаторы.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов региона, областная избирательная комиссия отказала в регистрации Динамудину Аслановичу Садихову, выдвигавшегося от партии «Гражданская инициатива» в качестве кандидата на досрочных выборах губернатора.
Рассмотреть дело должны завтра, 19 августа.
«Причиной отказа послужило то, что кандидат не представил необходимого количества нотариально заверенных подписей депутатов и глав муниципальных образований»,
– сообщили в пресс-службе.
