Возрастное ограничение 18+

В Избиркоме Свердловской области определили вид бюллетеня на выборах губернатора

15.28 Пятница, 15 августа 2025
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Избирательная комиссия Свердловской области определила, как будут оформлены бюллетени для досрочных губернаторских выборов. Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

Кандидаты в бюллетене будут расположены по алфавиту. Рядом с фамилией каждого укажут информацию о кандидате. Если кандидат менял фамилию во время избирательной кампании или в течение года до назначения выборов, в бюллетене появится его прежняя фамилия.

Избирком зарегистрировал пять кандидатов от парламентских партий. «Единая Россия» выдвинула Дениса Паслера, «Справедливая Россия – За правду» – Андрея Кузнецова, «Новые люди» – Ранта Краева. От КПРФ будет участвовать Александр Ивачев, от ЛДПР – Александр Каптюг.

Выборы губернатора пройдут 12-14 сентября. Жители области смогут проголосовать как традиционным способом, так и через систему дистанционного электронного голосования.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Александр Федоров © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Свердловская область вошла в список регионов с протестным настроением
06 августа 2025
Рядом с «Оленьими ручьями» хотят создать туристический комплекс за 2 млрд рублей
11 августа 2025
Над Свердловской областью не сбивали дрон, — заверили в Антитеррористической комиссии региона
13 августа 2025
В Свердловской области советуют готовиться к пенсии за два года
11 августа 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

ДК ВИЗа в Екатеринбурге никто не захотел ремонтировать за 24 миллиона рублей
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:49 В Свердловской области запущен сервис благотворительного округления покупок по картам МТС
15:28 В Избиркоме Свердловской области определили вид бюллетеня на выборах губернатора
15:21 Спрос на вторичное жилье в Екатеринбурге вырос на 14% после снижения ключевой ставки
15:18 Импорт автомобилей в Свердловскую область вырос втрое
14:41 На стадионе «Молодость» в Красноуральске завершилась масштабная реконструкция
13:28 Проект планировки квартала в центре Екатеринбурга с новым небоскрёбом выставили на обсуждения
11:44 Главреда свердловской редакции Ura.ru оставили в СИЗО
11:12 Девять человек и кошку спасли во время пожара на улице Блюхера в Екатеринбурге
21:31 Зоопарк поздравит Екатеринбург с Днём города по-своему
20:32 Каждый третий екатеринбуржец раз в полгода перетряхивает своё старьё
20:20 Заместитель директора Ельцин-центра предстанет в суде по делу о дискредитации армии
20:09 В Ельцин Центре откроется выставка частных коллекций современного искусства
19:22 В Екатеринбурге за полгода зафиксировано более 1 400 случаев мошенничества
19:10 Туристы рванули на Урал и спрос на квартиры вырос наполовину
19:02 В Екатеринбурге заключили под стражу обвиняемого в интимной связи с несовершеннолетними
16:46 На трассе под Североуральском погиб водитель иномарки
16:34 В Первоуральске строительную фирму оштрафовали на 10 миллионов за коррупцию
16:23 Российские Nakolecax обогнали рынок по темпам роста продаж автозапчастей в Екатеринбурге
15:58 «Короткометражный» спектакль-клип о Янке Дягилевой покажут в Музее Андеграунда
14:50 В Каменске-Уральском суд обязал ритейлера выплатить более 800 тысяч рублей пострадавшей покупательнице
13:52 В Екатеринбурге продолжаются пикеты за сохранение Дома обороны
13:36 Праздничную программу Дня города в Екатеринбурге завершат фейерверком
13:14 Многодетным семьям в Серове благоустроят земельные участки
13:02 В Екатеринбурге по иску прокуратуры взыскали с дроппера свыше 300 тысяч рублей
11:58 Госавтоинспекция обнародовала список самых злостных нарушителей в Свердловской области
11:25 Сад Казанцева приглашает отметить Яблочный Спас
Все новости Свердловской области
18:48 С 11 августа вступил в силу закон о расширении перечня оснований для лишения приобретённого гражданства РФ
18:24 Более 1000 предпринимателей из 70 российских регионов подали заявки в программу Минэкономразвития и Авито
14:26 Банк ДОМ.РФ в полтора раза увеличил выдачу кредитов на строительство домов
23:06 Умер основатель и совладелец крупнейшего российского девелопера
22:47 В ЦБ отметили рост интереса к гос- и корпоративным бумагам на фоне падения акций и ослабления рубля
21:53 Минцифры предлагает ввести «детские сим-карты» для маленьких россиян
23:56 Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве
22:20 Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»
21:24 В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве россиян на военную службу
21:09 Оба депутата Госдумы от Липецкой области скончались в период своих полномочий
17:58 Верховный суд ликвидировал партию РОС
20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
14:09 Полицейским в РФ намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались
16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
Все новости России и мира
15:49 В Свердловской области запущен сервис благотворительного округления покупок по картам МТС
15:28 В Избиркоме Свердловской области определили вид бюллетеня на выборах губернатора
15:21 Спрос на вторичное жилье в Екатеринбурге вырос на 14% после снижения ключевой ставки
15:18 Импорт автомобилей в Свердловскую область вырос втрое
14:41 На стадионе «Молодость» в Красноуральске завершилась масштабная реконструкция
13:28 Проект планировки квартала в центре Екатеринбурга с новым небоскрёбом выставили на обсуждения
11:44 Главреда свердловской редакции Ura.ru оставили в СИЗО
11:12 Девять человек и кошку спасли во время пожара на улице Блюхера в Екатеринбурге
21:31 Зоопарк поздравит Екатеринбург с Днём города по-своему
20:32 Каждый третий екатеринбуржец раз в полгода перетряхивает своё старьё
20:20 Заместитель директора Ельцин-центра предстанет в суде по делу о дискредитации армии
20:09 В Ельцин Центре откроется выставка частных коллекций современного искусства
19:22 В Екатеринбурге за полгода зафиксировано более 1 400 случаев мошенничества
19:10 Туристы рванули на Урал и спрос на квартиры вырос наполовину
19:02 В Екатеринбурге заключили под стражу обвиняемого в интимной связи с несовершеннолетними
16:46 На трассе под Североуральском погиб водитель иномарки
16:34 В Первоуральске строительную фирму оштрафовали на 10 миллионов за коррупцию
16:23 Российские Nakolecax обогнали рынок по темпам роста продаж автозапчастей в Екатеринбурге
15:58 «Короткометражный» спектакль-клип о Янке Дягилевой покажут в Музее Андеграунда
14:50 В Каменске-Уральском суд обязал ритейлера выплатить более 800 тысяч рублей пострадавшей покупательнице
13:52 В Екатеринбурге продолжаются пикеты за сохранение Дома обороны
13:36 Праздничную программу Дня города в Екатеринбурге завершат фейерверком
13:14 Многодетным семьям в Серове благоустроят земельные участки
13:02 В Екатеринбурге по иску прокуратуры взыскали с дроппера свыше 300 тысяч рублей
11:58 Госавтоинспекция обнародовала список самых злостных нарушителей в Свердловской области
11:25 Сад Казанцева приглашает отметить Яблочный Спас
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK