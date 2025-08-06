В Избиркоме Свердловской области определили вид бюллетеня на выборах губернатора

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Избирательная комиссия Свердловской области определила, как будут оформлены бюллетени для досрочных губернаторских выборов. Об этом сообщила пресс-служба комиссии.Кандидаты в бюллетене будут расположены по алфавиту. Рядом с фамилией каждого укажут информацию о кандидате. Если кандидат менял фамилию во время избирательной кампании или в течение года до назначения выборов, в бюллетене появится его прежняя фамилия.Избирком зарегистрировал пять кандидатов от парламентских партий. «Единая Россия» выдвинула Дениса Паслера, «Справедливая Россия – За правду» – Андрея Кузнецова, «Новые люди» – Ранта Краева. От КПРФ будет участвовать Александр Ивачев, от ЛДПР – Александр Каптюг.Выборы губернатора пройдут 12-14 сентября. Жители области смогут проголосовать как традиционным способом, так и через систему дистанционного электронного голосования.