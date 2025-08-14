Заместитель директора Ельцин-центра предстанет в суде по делу о дискредитации армии

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрит дело заместителя исполнительного директора президентского центра Бориса Ельцина Людмилы Телень. Её обвиняют в публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации.Первый протокол на Людмилу Телень был составлен 8 июля в отделе полиции № 9, однако судья Екатерина Гейгер не приняла его к производству из-за нарушений процедуры: полиция не уведомила обвиняемую надлежащим образом. Сегодня материалы вновь поступили в суд, и дело попало к той же судье.Судебное заседание назначено на 26 августа в 17.00. Постановление может быть обжаловано в апелляционной инстанции.Официальные причины составления протокола до сих пор не раскрываются. Неясно также, почему дело рассматривается в Екатеринбурге, где Телень не проживала. Ранее директор Ельцин-центра призывал прекратить травлю заместителя, которая, по его словам, исходила от уральской команды телеведущего Владимира Соловьёва.