Возрастное ограничение 18+
Над Свердловской областью не сбивали дрон, — уверяют «антитеррористы»
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Центр «Антитеррор Урал» выступил с опровержением информации о том, будто бы на территории Свердловской области был замечен и сбит беспилотный летательный аппарат. Сообщение об этом, сопровождавшееся видеороликом, появилось в мессенджерах и соцсетях.
Как утверждает «Антитеррор Урал», видео, на котором, якобы, запечатлен сбитый в Свердловской области дрон, оказалось фейком. Это удалось установить экспертом, которые по деталям ролика определили, что снят он был не на территории области. Поэтому центр «Антитеррор Урал» призвал граждан проверять информацию и не распространять недостоверные «новости».
Разумеется, «антитеррористы» не удержались от запугивания сограждан и, как бы невзначай, напомнили, что за публикацию заведомо ложных сведений предусмотрена уголовная ответственность:
«Согласно статье 207.1 УК РФ, за подобные действия предусмотрен штраф до 700 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до трёх лет».
Впрочем, напоминание это адресовано, прежде всего, администраторам телеграм-каналов, соцсетей и представителям СМИ.
Как утверждает «Антитеррор Урал», видео, на котором, якобы, запечатлен сбитый в Свердловской области дрон, оказалось фейком. Это удалось установить экспертом, которые по деталям ролика определили, что снят он был не на территории области. Поэтому центр «Антитеррор Урал» призвал граждан проверять информацию и не распространять недостоверные «новости».
Разумеется, «антитеррористы» не удержались от запугивания сограждан и, как бы невзначай, напомнили, что за публикацию заведомо ложных сведений предусмотрена уголовная ответственность:
«Согласно статье 207.1 УК РФ, за подобные действия предусмотрен штраф до 700 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до трёх лет».
Впрочем, напоминание это адресовано, прежде всего, администраторам телеграм-каналов, соцсетей и представителям СМИ.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Уральцев предупреждают о фейке про введение талонов на топливо
08 августа 2025
08 августа 2025
Более трёх тысяч тонн фруктов привезли на Урал с начала года
06 августа 2025
06 августа 2025
В Каменске-Уральском возбудили уголовное дело после подделки решения жильцов о выборе УК
08 августа 2025
08 августа 2025