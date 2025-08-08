Над Свердловской областью не сбивали дрон, — уверяют «антитеррористы»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Центр «Антитеррор Урал» выступил с опровержением информации о том, будто бы на территории Свердловской области был замечен и сбит беспилотный летательный аппарат. Сообщение об этом, сопровождавшееся видеороликом, появилось в мессенджерах и соцсетях.Как утверждает «Антитеррор Урал», видео, на котором, якобы, запечатлен сбитый в Свердловской области дрон, оказалось фейком. Это удалось установить экспертом, которые по деталям ролика определили, что снят он был не на территории области. Поэтому центр «Антитеррор Урал» призвал граждан проверять информацию и не распространять недостоверные «новости».Разумеется, «антитеррористы» не удержались от запугивания сограждан и, как бы невзначай, напомнили, что за публикацию заведомо ложных сведений предусмотрена уголовная ответственность:«Согласно статье 207.1 УК РФ, за подобные действия предусмотрен штраф до 700 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до трёх лет».Впрочем, напоминание это адресовано, прежде всего, администраторам телеграм-каналов, соцсетей и представителям СМИ.