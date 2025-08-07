Возрастное ограничение 18+

Суд встал на сторону режевского депутата

18.35 Вторник, 12 августа 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Режевской городской суд признал незаконным решение местной Думы о досрочном прекращении полномочий депутата Александра Алферьева. Он занимал пост заместителя председателя, пока коллеги не лишили его мандата.

Народные избранники обвинили коллегу в предоставлении недостоверных сведений о расходах. Поводом для сомнений стала квартира, приобретённая Алферьевым совместно с сестрой. Депутат владеет половиной жилья, однако в Думе сочли, что он является фактическим единоличным собственником, а его официальный доход за три года превышает стоимость недвижимости. На основании закона «О противодействии коррупции» депутата лишили мандата.

Алферьев обратился в суд, настаивая на незаконности решения. После рассмотрения дела Фемида встала на его сторону, признав решение Думы неправомерным.

Впрочем, решение суда пока не вступило в законную силу. В течение месяца его можно обжаловать в установленном порядке.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
