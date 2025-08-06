Пожарные команды российских атомных станций боролись за звания лучших под Екатеринбургом

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Накануне на базе учебно-тренировочного центра и спортивного комплекса «Электрон» Белоярской АЭС прошли ежегодные соревнования боевых расчётов добровольных пожарных формирований филиалов Концерна «Росэнергоатом».В соревнованиях приняли участие 88 человек из восьми атомных электростанций, которые соревновались в мужских и женских командах. Участники проходили два тура: проверку теоретических знаний по правилам пожарной безопасности и командные эстафеты по полосе препятствий с использованием первичных средств пожаротушения.По общей сумме баллов первое место заняла команда Ленинградской АЭС, второе место досталось Смоленской АЭС, третье — Балаковской АЭС.Команда принимающей Белоярской АЭС состояла из сотрудников реакторного и электрического цехов, отдела инженерно-технической поддержки эксплуатации, службы безопасности и профсоюзной организации. Женская команда станции заняла первое место в своей категории, однако по общему зачёту Белоярская АЭС в тройку призёров не попала.Организаторы указывают, что соревнования направлены на поддержание готовности персонала атомных станций к быстрым и правильным действиям при возникновении пожара. В этом году мероприятие было приурочено к 80-летию атомной промышленности.