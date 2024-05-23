РОСштраф собирает средства для екатеринбургского популяризатора хоккея, трижды оштрафованного по статье о дискредитации использования ВС РФ

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Суды трижды оштрафовали екатеринбуржца Дениса Кардакова за публикации в соцсетях, в которых он выражал своё несогласие с проводимой руководством России внешней политикой.В 2022 году судья Ленинского суда Екатеринбурга Владимир Ушаков оштрафовал Кардакова на 40 тысячи рублей за публикацию в Instagram*, в которой говорилось о ректоре УрГЭУ Якове Силине и баннере с буквой Z на здании его университета. Тогда Кардаков оплатил штраф и адвоката из своего кармана.В 2024 году полицейские вновь обратили внимание на публикации Дениса Кардакова — на этот раз в ВК. Было составлено два протокола по той же статье 20.3.3 КоАП, по каждому из них судья Верх-Исетского суда Николай Коблов назначил 48 тысяч рублей штрафа.В эту среду, 22 мая, последнее постановление вступило в силу — судья Свердловского облсуда Ольга Белеванцева оставила без удовлетворения жалобу Кардакова (первое оставил в силе судья Илья Григорьев месяцем ранее).Помочь в сборе двух штрафов на общую сумму 96 000 рублей решил проект РОСштраф. На момент написания новости собрано 58 500 рублей: 53 000 пожертвовали подписчики Росштрафа, ещё 5 500 внесли хоккеисты-любители. Таким образом, для оплаты одного штрафа сумма собрана, для оплаты второго не хватает 37 500 рублей.Сбор средств производится на карту Дениса Кардакова 2200 1512 3395 7286 (Альфа-банк).Денис Кардаков рассказал Вечерним ведомостям, что последнее постановление сказалось и на его основной работе. По его словам, после заседания 22 мая два судьи свердловского областного суда по надуманным основаниям отказали сторонам в назначении его экспертом по делам об оспаривании кадастровой стоимости. Кардаков работает экспертом-оценщиком недвижимости, а в свободное время организует межсезонные турниры для команд «Большой уральской хоккейной лиги», снимает и комментирует игры хоккеистов-любителей, выпускает новости любительского хоккея Екатеринбурга.