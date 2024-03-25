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ЕСПЧ присудил екатеринбургскому депутату 3,5 тысячи евро за незаконное преследование в России

21.18 Понедельник, 1 апреля 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Суд в Страсбурге 28 марта 2024 года вынес решение по жалобам 19 россиян, которых в 2021–2022 годах российские суды наказывали за участие в не согласованных с властями мирных акциях протеста. Жалобы были объединены в один кейс «Жуковец и другие против России». Среди тех, чьи права ЕСПЧ признал нарушенными — депутат гордумы Екатеринбурга от «Яблока» Константин Киселёв.

В 2021 году Ленинский суд Екатеринбурга дважды назначал Киселёву по 30 часов обязательных работ — за присутствие в местах проведения шествий против задержания Алексея Навального 23 и 31 января 2021 года. Однако Свердловский областной суд заменил оба наказания на штрафы после рассмотрения апелляционных жалоб — в итоге Киселёв был оштрафован на 30 тысяч рублей (получив два штрафа по 15 тысяч рублей). Жалобу в ЕСПЧ в интересах Киселёва подал екатеринбургский адвокат Алексей Бушмаков.

Помимо Киселёва в числе россиян, которым присудили компенсацию, оказалась екатеринбургская правозащитница, экс-член ОНК Свердловской области Дарья Беляева — ей также присудили 3,5 тысячи евро, хотя она была оштрафована 1 раз на 10 тысяч рублей за присутствие в месте проведения шествия 23 января 2021 года. Жалобу в интересах Беляевой подавал адвокат Роман Качанов. В случаях с Киселёвым и Беляевой ЕСПЧ признал нарушение параграфа 6 Европейской конвенции по правам человека — права на справедливое судебное разбирательство.


Иллюстрация: скриншот с сайта ЕСПЧ


Отметим, что с 2022 года российские власти не исполняют решения ЕСПЧ.

По пунктам. В России не сложилась культура доверия к судам. Это история, у которой свои причины. Были герои, которые ломали практику недоверия. Кони, Плевако и другие. Не удалось стратегически.

И сегодня есть суд и суд. На одни решения надеешься, одним судам доверяешь, веришь в справедливость. Чаще всего эти суды не в России. Не случайно крупный бизнес при «разборках» предпочитает не российские площадки судопроизводства, но именно зарубежные. Если же говорить о России, то синонимом судов в России стало выражение «Басманный суд».

Я знаю, что власть отказалась принимать решения к исполнению. И что? Все знают, что решения ЕСПЧ – решения нравственности и справедливости. И для меня очень важно осознавать, что правда и нравственность, право и закон оказались на моей стороне.

Спасибо адвокату, спасибо единомышленникам. И я горюю, что Алексея нет с нами. Жить будем.

— прокомментировал решение ЕСПЧ Киселёв.


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Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости

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