ЕСПЧ присудил екатеринбургскому депутату 3,5 тысячи евро за незаконное преследование в России

— прокомментировал решение ЕСПЧ Киселёв.

По пунктам. В России не сложилась культура доверия к судам. Это история, у которой свои причины. Были герои, которые ломали практику недоверия. Кони, Плевако и другие. Не удалось стратегически.И сегодня есть суд и суд. На одни решения надеешься, одним судам доверяешь, веришь в справедливость. Чаще всего эти суды не в России. Не случайно крупный бизнес при «разборках» предпочитает не российские площадки судопроизводства, но именно зарубежные. Если же говорить о России, то синонимом судов в России стало выражение «Басманный суд».Я знаю, что власть отказалась принимать решения к исполнению. И что? Все знают, что решения ЕСПЧ – решения нравственности и справедливости. И для меня очень важно осознавать, что правда и нравственность, право и закон оказались на моей стороне.Спасибо адвокату, спасибо единомышленникам. И я горюю, что Алексея нет с нами. Жить будем.