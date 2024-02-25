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Суд оштрафовал активистку «Молодёжного Яблока» за возложение цветов к памятнику «афганцам»
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Судья Ленинского райсуда Владимир Ушаков назначил активистке свердловского «Молодёжного Яблока» Елизавете Казанцевой штраф 15 тысяч рублей за возложение цветов к памятнику «Чёрный тюльпан» 10 февраля.
Накануне такой же штраф тот же судья за такое же деяние назначил её однофамилице Наталье Казанцевой.
Полиция посчитала, что возложение цветов в белых шарфах и шапках является несогласованным пикетом, поскольку на этот день акцию с возложением цветов анонсировало движение жён мобилизованных «Путь домой». Суд, как уже повелось, с полицией согласился.
Отметим, что по вменённой девушкам части 5 статьи 20.2 КоАП может быть назначен штраф от 10 до 20 тысяч рублей либо до 40 часов обязательных работ.
Завтра в Ленинском суде будут судить ещё одну девушку из «Молодёжного Яблока», задержанную 10 февраля – экс-кандидата в гордуму Екатеринбурга Полину Берескину.
Накануне такой же штраф тот же судья за такое же деяние назначил её однофамилице Наталье Казанцевой.
Полиция посчитала, что возложение цветов в белых шарфах и шапках является несогласованным пикетом, поскольку на этот день акцию с возложением цветов анонсировало движение жён мобилизованных «Путь домой». Суд, как уже повелось, с полицией согласился.
Отметим, что по вменённой девушкам части 5 статьи 20.2 КоАП может быть назначен штраф от 10 до 20 тысяч рублей либо до 40 часов обязательных работ.
Завтра в Ленинском суде будут судить ещё одну девушку из «Молодёжного Яблока», задержанную 10 февраля – экс-кандидата в гордуму Екатеринбурга Полину Берескину.
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