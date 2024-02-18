Большинство задержанных екатеринбургской полицией 24 февраля отпустили, взяв письменные объяснения

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Вчера на двух задержанных составили протокол: на 74-летнюю Наталью Тагильцеву (это её задерживали с собакой) — по статье 19.3 КоАП (неповиновение сотруднику полиции), на Анну Сайфутдинову — по части 2 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Обе статьи арестные, при этом Тагильцеву отпустили домой, а Сайфутдинову оставили до суда в изоляторе.Анне Сайфутдиновой вменили выражение нецензурной бранью на крыльце отдела полиции — сама девушка это отрицает, она заявила ходатайство об истребовании записей с нагрудных камер полицейских, которые бы могли это подтвердить или опровергнуть, однако старший лейтенант полиции ОП №9 Ирина Анатольевна Грошева отказала в этом ходатайстве, сообщил юрист Артём Шульман.По статьям 19.3 КоАП и 20.1 КоАП может грозить до 15 суток ареста.Из отделения полиции №9 отпустили Анну Логинову, Галину Лысенко, Екатерину Стихину, Веронику Клокову, Веронику Охолину и Наталью Тагильцеву, задержанных у Дворца молодежи. Об этом сообщает It’s My City.Задержанного у станции метро площадь 1905 года асбестовца Антона Мошкова, который стоял в одиночном пикете, также отпустили из отдела полиции №5.