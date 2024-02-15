Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге отпустили из полиции мужчину, который возлагал цветы к мемориалу
Фото: читатель Вечерних ведомостей
В отделе полиции №9 на мужчину составили протоколом о доставлении и взяли объяснительную. Об этом сообщает It's My City.
Мужчину задержали после того, как он пробрался через сугроб к памятнику «Маски скорби», чтобы возложить цветы. Основная дорожка была перекрыта полицейскими под предлогом сообщения о минировании. 35-летнего мужчину препроводили в полицейский автомобиль для проверки документов.
«У мемориала жертвам политических репрессий по-прежнему дежурит полиция, посетителей к нему не пускают. Дорога на подъезде к комплексу перекрыта машиной ДПС», — сообщают читатели It's My City.
Мужчину задержали после того, как он пробрался через сугроб к памятнику «Маски скорби», чтобы возложить цветы. Основная дорожка была перекрыта полицейскими под предлогом сообщения о минировании. 35-летнего мужчину препроводили в полицейский автомобиль для проверки документов.
«У мемориала жертвам политических репрессий по-прежнему дежурит полиция, посетителей к нему не пускают. Дорога на подъезде к комплексу перекрыта машиной ДПС», — сообщают читатели It's My City.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Вышедшего на одиночный пикет к полпредству в Екатеринбурге Дмитрия Бахтина задержали
15 февраля 2024
15 февраля 2024