В Екатеринбурге отпустили из полиции мужчину, который возлагал цветы к мемориалу

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В отделе полиции №9 на мужчину составили протоколом о доставлении и взяли объяснительную. Об этом сообщает It's My City.Мужчину задержали после того, как он пробрался через сугроб к памятнику «Маски скорби», чтобы возложить цветы. Основная дорожка была перекрыта полицейскими под предлогом сообщения о минировании. 35-летнего мужчину препроводили в полицейский автомобиль для проверки документов.«У мемориала жертвам политических репрессий по-прежнему дежурит полиция, посетителей к нему не пускают. Дорога на подъезде к комплексу перекрыта машиной ДПС», — сообщают читатели It's My City.