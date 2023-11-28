Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге пройдет мини-фестиваль для сбора средств на оплату штрафов «Вечерних ведомостей»
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд оставил в силе три штрафа в 550 тысяч рублей «Вечерним ведомостям» по статье о дискредитации армии. За последние два года издание оштрафовали на 1 миллион рублей за публикации в телеграм-канале с информацией об акциях протеста в Екатеринбурге.
В честь абсолютно цензурных и, как мы убеждены, незаконных штрафов, «Пространство Политика» проводит мини-фестиваль «Пресс-следование». На фестивале будет организован сбор на оплату штрафов. Мероприятие запланировано на следующие выходные, 9 и 10 декабря.
В первый день фестиваль будет проходить в «Лофт соль» (ул. Химиков, 3, третий этаж) с 16.00 до 19.00. С собой нужно взять тапочки, чтобы на входе сменить уличную обувь на чистую.
Там в рамках фестиваля пройдут дебаты «Читатели VS редакция», на которых мы будем рассуждать о проблемах современных медиа, и стендап-солидарность, в рамках которой коллектив «Вечерних ведомостей» поделится смешными и абсурдными историями из профессиональной практики тех, кто связан с изданием.
Во второй день фестиваль будет проходить в баре «Нельсон Совин» (ул. Малышева, 21/4) с 19.00, где мы организуем аукцион с логотипами от:
– художниц: Гали Беловой, Алисы Горшениной, Малышек 18:22, Насти Пищугиной, Алексея Рыжкова, поэта и рэпера Наума Блика, стрит-артистов Please Leave a Review, Кирилла КТО, Миши Маркера, ПСЛЧ, Славы ПТРК, Ивана Симонова и других.
– Новой Газеты, Barking Store, It's My City, «Красной Бурды», «Народной инициативы» и НИИ Политической Сингулярности имени Никколо Макиавелли.
Посмотреть аукцион и купить лоты можно по ссылке, за трансляцию огромное спасибо редакции независимого издания It's My City.
Зарегистрироваться на оба дня можно тут.
Поддержать сбор на штраф можно по карте: 2200 4501 5763 4099 (УБРиР, привязана к номеру +79638543370)
USDT TRC20 TVoSTLTLQk67s23oXzwo8SjXkUxSfqqPdG
USDT ERC20 0xcfD481f0CD7225076F2609901FC1a7Ee85FAd85b
В честь абсолютно цензурных и, как мы убеждены, незаконных штрафов, «Пространство Политика» проводит мини-фестиваль «Пресс-следование». На фестивале будет организован сбор на оплату штрафов. Мероприятие запланировано на следующие выходные, 9 и 10 декабря.
В первый день фестиваль будет проходить в «Лофт соль» (ул. Химиков, 3, третий этаж) с 16.00 до 19.00. С собой нужно взять тапочки, чтобы на входе сменить уличную обувь на чистую.
Там в рамках фестиваля пройдут дебаты «Читатели VS редакция», на которых мы будем рассуждать о проблемах современных медиа, и стендап-солидарность, в рамках которой коллектив «Вечерних ведомостей» поделится смешными и абсурдными историями из профессиональной практики тех, кто связан с изданием.
Во второй день фестиваль будет проходить в баре «Нельсон Совин» (ул. Малышева, 21/4) с 19.00, где мы организуем аукцион с логотипами от:
– художниц: Гали Беловой, Алисы Горшениной, Малышек 18:22, Насти Пищугиной, Алексея Рыжкова, поэта и рэпера Наума Блика, стрит-артистов Please Leave a Review, Кирилла КТО, Миши Маркера, ПСЛЧ, Славы ПТРК, Ивана Симонова и других.
– Новой Газеты, Barking Store, It's My City, «Красной Бурды», «Народной инициативы» и НИИ Политической Сингулярности имени Никколо Макиавелли.
Посмотреть аукцион и купить лоты можно по ссылке, за трансляцию огромное спасибо редакции независимого издания It's My City.
Зарегистрироваться на оба дня можно тут.
Поддержать сбор на штраф можно по карте: 2200 4501 5763 4099 (УБРиР, привязана к номеру +79638543370)
USDT TRC20 TVoSTLTLQk67s23oXzwo8SjXkUxSfqqPdG
USDT ERC20 0xcfD481f0CD7225076F2609901FC1a7Ee85FAd85b
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге из двора на Гурзуфской вывезли мусор, который не могли убрать из-за снега
28 ноября 2023
28 ноября 2023
В Сад Нурова наведались вандалы
27 ноября 2023
27 ноября 2023