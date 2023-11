В Екатеринбурге пройдет мини-фестиваль для сбора средств на оплату штрафов «Вечерних ведомостей»

Вечерние ведомости © Вечерние ведомости

Свердловский областной суд оставил в силе три штрафа в 550 тысяч рублей «Вечерним ведомостям» по статье о дискредитации армии. За последние два года издание оштрафовали на 1 миллион рублей за публикации в телеграм-канале с информацией об акциях протеста в Екатеринбурге.В честь абсолютно цензурных и, как мы убеждены, незаконных штрафов, «Пространство Политика» проводит мини-фестиваль «Пресс-следование». На фестивале будет организован сбор на оплату штрафов. Мероприятие запланировано на следующие выходные,В первый день фестиваль будет проходитьС собой нужно взять тапочки, чтобы на входе сменить уличную обувь на чистую.Там в рамках фестиваля пройдут дебаты «Читатели VS редакция», на которых мы будем рассуждать о проблемах современных медиа, и стендап-солидарность, в рамках которой коллектив «Вечерних ведомостей» поделится смешными и абсурдными историями из профессиональной практики тех, кто связан с изданием.Во второй день фестиваль будет проходить, где мы организуем аукцион с логотипами от:Посмотреть аукцион и купить лоты можно по ссылке , за трансляцию огромное спасибо редакции независимого издания It's My City Зарегистрироваться на оба дня можно тут Поддержать сбор на штраф можно по карте: 2200 4501 5763 4099 (УБРиР, привязана к номеру +79638543370)USDT TRC20 TVoSTLTLQk67s23oXzwo8SjXkUxSfqqPdGUSDT ERC20 0xcfD481f0CD7225076F2609901FC1a7Ee85FAd85b