Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге пройдет мини-фестиваль для сбора средств на оплату штрафов «Вечерних ведомостей»

15.34 Среда, 29 ноября 2023
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд оставил в силе три штрафа в 550 тысяч рублей «Вечерним ведомостям» по статье о дискредитации армии. За последние два года издание оштрафовали на 1 миллион рублей за публикации в телеграм-канале с информацией об акциях протеста в Екатеринбурге.

В честь абсолютно цензурных и, как мы убеждены, незаконных штрафов, «Пространство Политика» проводит мини-фестиваль «Пресс-следование». На фестивале будет организован сбор на оплату штрафов. Мероприятие запланировано на следующие выходные, 9 и 10 декабря.

В первый день фестиваль будет проходить в «Лофт соль» (ул. Химиков, 3, третий этаж) с 16.00 до 19.00. С собой нужно взять тапочки, чтобы на входе сменить уличную обувь на чистую.

Там в рамках фестиваля пройдут дебаты «Читатели VS редакция», на которых мы будем рассуждать о проблемах современных медиа, и стендап-солидарность, в рамках которой коллектив «Вечерних ведомостей» поделится смешными и абсурдными историями из профессиональной практики тех, кто связан с изданием.

Во второй день фестиваль будет проходить в баре «Нельсон Совин» (ул. Малышева, 21/4) с 19.00, где мы организуем аукцион с логотипами от:

– художниц: Гали Беловой, Алисы Горшениной, Малышек 18:22, Насти Пищугиной, Алексея Рыжкова, поэта и рэпера Наума Блика, стрит-артистов Please Leave a Review, Кирилла КТО, Миши Маркера, ПСЛЧ, Славы ПТРК, Ивана Симонова и других.

– Новой Газеты, Barking Store, It's My City, «Красной Бурды», «Народной инициативы» и НИИ Политической Сингулярности имени Никколо Макиавелли.

Посмотреть аукцион и купить лоты можно по ссылке, за трансляцию огромное спасибо редакции независимого издания It's My City.
Зарегистрироваться на оба дня можно тут.

Поддержать сбор на штраф можно по карте: 2200 4501 5763 4099 (УБРиР, привязана к номеру +79638543370)
USDT TRC20 TVoSTLTLQk67s23oXzwo8SjXkUxSfqqPdG
USDT ERC20 0xcfD481f0CD7225076F2609901FC1a7Ee85FAd85b

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Вечерние ведомости © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В ближайшую пятницу в Екатеринбурге стартует юбилейная «КиноПроба»
28 ноября 2023
Свердловский областной суд оставил в силе приговор 85-летнему тренеру Николаю Ражеву
29 ноября 2023
В Екатеринбурге из двора на Гурзуфской вывезли мусор, который не могли убрать из-за снега
28 ноября 2023
В Сад Нурова наведались вандалы
27 ноября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Областной суд отменил приговор по делу Мамедова, которого оправдали присяжные

Новый поворот в громком уголовном деле о заказном убийстве 23-летней давности
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:33 Синоптики обещают небольшое похолодание в Свердловской области
17:03 Четыре человека погибли в ДТП с автобусом на Серовском тракте
16:31 В Нижнем Тагиле поскользнувшемся возле школы подростку выплатили компенсацию
16:04 Прокуратура обязала местного предпринимателя убрать свалку возле Кольцово
15:34 В Екатеринбурге пройдет мини-фестиваль для сбора средств на оплату штрафов «Вечерних ведомостей»
15:18 Свердловские спасатели продлили предупреждение о ледяном дожде до 30 ноября
14:56 Минздрав подтвердил информацию о 12 пострадавших на ЕКАД
14:11 Екатеринбургский бар «Нельсон Совин» отмечает седьмой день рождения
13:29 Из-за массовой аварии ГИБДД ограничило движение на въезде в Екатеринбург
13:02 Свердловский областной суд оставил в силе приговор 85-летнему тренеру Николаю Ражеву
12:35 В Екатеринбурге ради многоэтажек снесут частный сектор у Южного автовокзала
12:02 Массовая авария с участием порядка 40 машин произошла на ЕКАД
11:27 В Екатеринбурге на Первой Баритовой сбили 53-летнего пешехода
10:53 Пожар в екатеринбургской десятиэтажке тушили 44 человека и 16 спецмашин
10:16 В Свердловской области вырос спрос на многозадачных сотрудников
09:40 Свердловские спасатели предупредили о ледяном дожде
09:10 В уральской столице пропала 14-летняя девочка
21:19 Превращению вышки в солнечные часы неожиданную помеху создали эльмашевские собачки
20:42 В ближайшую пятницу в Екатеринбурге стартует юбилейная «КиноПроба»
19:58 В ночном пожаре едва не погибла пожилая екатеринбурженка
19:28 В «Пространстве Заря» покажут документалку об уральском художнике-концептуалисте
18:57 Поломка на электролинии оставила без света жильцов Уктуса
18:36 Книга выпускника УРГУ борется за голоса читателей в литературном конкурсе
17:50 В лесу Свердловской области обнаружили тело инспектора ГИБДД
17:18 Екатеринбуржцы выступили против мусороперерабатывающего завода на Широкой Речке
16:32 Участника перестрелки в екатеринбургском торговом центре отправили в СИЗО
Все новости Свердловской области
17:44 СК и прокуратура выясняют, почему вода в реке Томь окрасилась в багровый цвет
17:00 В Волгоградской области целый город на неделю останется без централизованного водоснабжения
16:13 Детский омбудсмен Татарстана просит Роскомнадзор проверить сериал «Слово пацана»
14:29 СК: в Москве задержан мужчина, который готовил теракт на железнодорожной станции
14:15 В МВД хотят ввести «соглашение о лояльности» для иностранцев при въезде в РФ
13:17 Волгоградская областная дума подготовила поправки о переименовании Волгограда
12:24 В Киргизии в I чтении приняли законопроект об изменении лучей солнца на государственном флаге
11:43 В Вашингтоне возле Белого дома упала главная рождественская елка
11:04 Собянин сообщил о сбитом беспилотнике, летевшем на Москву
18:10 Глава района в ХМАО, который признался в пьяном вождении, заявил об отставке
17:28 ВРНС поддержал инициативу о канонизации полководца Суворова
16:40 Минфин предложил снизить крепость алкогольного мороженого
16:10 Депутат ГД считает, что общество в России «слишком агрессивно», поэтому всем необходимо психологическое тестирование
13:32 В ХМАО глава района признался жителям, что его задержали за пьяное вождение
12:42 Суд в Москве продлил арест Эвану Гершковичу до конца января
12:24 Генпрокуратура РФ проверяет сообщения о росте цен на дрова в регионах
11:31 Во Владивостоке полицейские, избившие подозреваемого, получили по три года колонии
10:50 МЧС: в 15 регионах из-за сильного ветра ожидаются проблемы с транспортом и энергоснабжением
17:55 В Сбербанке сообщили о смерти старшего вице-президента Николая Васёва
17:18 В нескольких регионах России бушует непогода. Что известно к этому часу
15:26 Журналистку Александру Баязитову приговорили к пяти годам колонии
15:12 В Татарстане новорожденную назвали Россия-Святосия-Святороссия
14:45 В Великобритании бастуют работники, обслуживающие газоперерабатывающие заводы
12:58 В Севастопольском аквариуме-музее из-за затопления погибли более 500 животных
12:21 Исследование: в России почти втрое вырос спрос на многозадачных сотрудников
11:50 В Чехии началась крупнейшая за последние 30 лет забастовка
Все новости России и мира
17:33 Синоптики обещают небольшое похолодание в Свердловской области
17:03 Четыре человека погибли в ДТП с автобусом на Серовском тракте
16:31 В Нижнем Тагиле поскользнувшемся возле школы подростку выплатили компенсацию
16:04 Прокуратура обязала местного предпринимателя убрать свалку возле Кольцово
15:34 В Екатеринбурге пройдет мини-фестиваль для сбора средств на оплату штрафов «Вечерних ведомостей»
15:18 Свердловские спасатели продлили предупреждение о ледяном дожде до 30 ноября
14:56 Минздрав подтвердил информацию о 12 пострадавших на ЕКАД
14:20 Не только в небе: ученые Пермского политеха рассказали о перспективах появления беспилотников на автомобильных дорогах
14:17 Росреестр Прикамья разъясняет, как защитить спорное имущество
14:11 Екатеринбургский бар «Нельсон Совин» отмечает седьмой день рождения
13:29 Из-за массовой аварии ГИБДД ограничило движение на въезде в Екатеринбург
13:02 Свердловский областной суд оставил в силе приговор 85-летнему тренеру Николаю Ражеву
12:35 В Екатеринбурге ради многоэтажек снесут частный сектор у Южного автовокзала
12:02 Массовая авария с участием порядка 40 машин произошла на ЕКАД
11:27 В Екатеринбурге на Первой Баритовой сбили 53-летнего пешехода
10:53 Пожар в екатеринбургской десятиэтажке тушили 44 человека и 16 спецмашин
10:36 Судебные приставы Пермского края просят оказать помощь в розыске
10:16 В Свердловской области вырос спрос на многозадачных сотрудников
09:40 Свердловские спасатели предупредили о ледяном дожде
09:10 В уральской столице пропала 14-летняя девочка
21:19 Превращению вышки в солнечные часы неожиданную помеху создали эльмашевские собачки
20:42 В ближайшую пятницу в Екатеринбурге стартует юбилейная «КиноПроба»
19:58 В ночном пожаре едва не погибла пожилая екатеринбурженка
19:28 В «Пространстве Заря» покажут документалку об уральском художнике-концептуалисте
18:57 Поломка на электролинии оставила без света жильцов Уктуса
18:36 Книга выпускника УРГУ борется за голоса читателей в литературном конкурсе
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK