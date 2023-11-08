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Уехавший в Грузию уральский активист странным образом оказался в российской тюрьме
Фото: Елена Кораблёва
Екатеринбургского активиста Рафаила Шепелева, эмигрировавшего в конце 2021 года в Грузию, арестовали во Владикавказе. При каких обстоятельствах он оказался в России, на данный момент неизвестно – со слов его знакомых, 12 октября 2023 года Шепелев вышел из хостела в Тбилиси и пропал. А уже на следующий день судья Советского суда Владикавказа Казбек Тлатов арестовал его по административной статье о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП).
По данным источника «Вечерних ведомостей», обвинение Шепелеву по уголовному делу могло быть предъявлено уже 18 октября 2023 года, и после административного спецприёмника он отправился в СИЗО.
При этом, по данным «Вечерних ведомостей», в этом году силовики в Екатеринбурге искали Шепелева по адресам, где он раньше проживал – опрашивали соседей, спрашивал о возможном местонахождении активиста.
В Екатеринбурге Рафаил Шепелев неоднократно участвовал в различных протестных акциях. В октябре 2021 года его штрафовали на 10 тысяч рублей за то что он встал со своим плакатом рядом с пикетом НОДа на площади 1905 года, а в 2017 году Шепелеву назначали 33 часа обязательных работ за участие в акции в поддержку Навального — за это ЕСПЧ присудил ему компенсацию в 3500€ (правда, получить активист её всё равно не смог – потому что Россия с 2022 года не исполняет решения Европейского суда). Уголовное преследование, вероятно, связано с делом «Артподготовки» (признана в России сначала экстремистской, а затем и террористической организацией, её деятельность на территории РФ запрещена) – в соцсетях Шепелева есть фото, где он запечатлён с флагом этой организации в 2017 году (ещё до признания её экстремистской).
Отметим, что ранее не было известно о случаях официальной или неофициальной экстрадиции из Грузии в Россию политических активистов, обвиняемых на родине по уголовным статьям, до случая Шепелева сообщалось лишь о доставлении в Россию (в том числе в обход официальной процедуры экстрадиции) из таких стран как Белоруссия и Кыргызстан.
По данным источника «Вечерних ведомостей», обвинение Шепелеву по уголовному делу могло быть предъявлено уже 18 октября 2023 года, и после административного спецприёмника он отправился в СИЗО.
При этом, по данным «Вечерних ведомостей», в этом году силовики в Екатеринбурге искали Шепелева по адресам, где он раньше проживал – опрашивали соседей, спрашивал о возможном местонахождении активиста.
В Екатеринбурге Рафаил Шепелев неоднократно участвовал в различных протестных акциях. В октябре 2021 года его штрафовали на 10 тысяч рублей за то что он встал со своим плакатом рядом с пикетом НОДа на площади 1905 года, а в 2017 году Шепелеву назначали 33 часа обязательных работ за участие в акции в поддержку Навального — за это ЕСПЧ присудил ему компенсацию в 3500€ (правда, получить активист её всё равно не смог – потому что Россия с 2022 года не исполняет решения Европейского суда). Уголовное преследование, вероятно, связано с делом «Артподготовки» (признана в России сначала экстремистской, а затем и террористической организацией, её деятельность на территории РФ запрещена) – в соцсетях Шепелева есть фото, где он запечатлён с флагом этой организации в 2017 году (ещё до признания её экстремистской).
Отметим, что ранее не было известно о случаях официальной или неофициальной экстрадиции из Грузии в Россию политических активистов, обвиняемых на родине по уголовным статьям, до случая Шепелева сообщалось лишь о доставлении в Россию (в том числе в обход официальной процедуры экстрадиции) из таких стран как Белоруссия и Кыргызстан.
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