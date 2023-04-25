На групповом пикете в екатеринбургском парке 50-летия ВЛКСМ задержали двух девушек

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 1 мая, в Екатеринбурге на групповом пикете, посвященном Международному дню солидарности трудящихся, в парке 50-летия ВЛКСМ задержали двух девушек. На них составили административные протоколы.Об этом «Вечерним ведомостям» сообщила одна из задержанных девушек, Анна Сайфутдинова. На нее составили протокол по статье о дискредитации ВС РФ из-за значка и фразы, произнесенной при сотрудниках полиции о российской армии.Со слов девушки, правоохранители изначально не планировали ее задерживать. Она сама последовала за задержанной сестрой – Надеждой Сайфутдиновой. Тогда сотрудников МВД привлек значок на одежде Анны. На Надежду составили протокол по «митинговой» статье 20.2 КоАП – за ношение маски во время публичного мероприятия.Всего на групповой пикет вышло порядка десяти человек с традиционными для Первомая антикапиталистическими лозунгами. Организатором выступило «Левое социалистическое действие» (ЛевСД).Кроме этого, сегодня, по некоторым данным, задержали еще одну девушку с плакатом схожего содержания на площади 1905 года в Екатеринбурге. Татьяну Камчатову – так зовут задержанную на площади – по нашим данным, доставили в ОП №9 и к настоящему моменту уже отпустили, оформив протокол по статье 20.3.3 (дискредитация использования российской армии). Теперь ей грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.