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На групповом пикете в екатеринбургском парке 50-летия ВЛКСМ задержали двух девушек
Политика
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Сегодня, 1 мая, в Екатеринбурге на групповом пикете, посвященном Международному дню солидарности трудящихся, в парке 50-летия ВЛКСМ задержали двух девушек. На них составили административные протоколы.
Об этом «Вечерним ведомостям» сообщила одна из задержанных девушек, Анна Сайфутдинова. На нее составили протокол по статье о дискредитации ВС РФ из-за значка и фразы, произнесенной при сотрудниках полиции о российской армии.
Со слов девушки, правоохранители изначально не планировали ее задерживать. Она сама последовала за задержанной сестрой – Надеждой Сайфутдиновой. Тогда сотрудников МВД привлек значок на одежде Анны. На Надежду составили протокол по «митинговой» статье 20.2 КоАП – за ношение маски во время публичного мероприятия.
Всего на групповой пикет вышло порядка десяти человек с традиционными для Первомая антикапиталистическими лозунгами. Организатором выступило «Левое социалистическое действие» (ЛевСД).
Кроме этого, сегодня, по некоторым данным, задержали еще одну девушку с плакатом схожего содержания на площади 1905 года в Екатеринбурге. Татьяну Камчатову – так зовут задержанную на площади – по нашим данным, доставили в ОП №9 и к настоящему моменту уже отпустили, оформив протокол по статье 20.3.3 (дискредитация использования российской армии). Теперь ей грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
Об этом «Вечерним ведомостям» сообщила одна из задержанных девушек, Анна Сайфутдинова. На нее составили протокол по статье о дискредитации ВС РФ из-за значка и фразы, произнесенной при сотрудниках полиции о российской армии.
Со слов девушки, правоохранители изначально не планировали ее задерживать. Она сама последовала за задержанной сестрой – Надеждой Сайфутдиновой. Тогда сотрудников МВД привлек значок на одежде Анны. На Надежду составили протокол по «митинговой» статье 20.2 КоАП – за ношение маски во время публичного мероприятия.
Всего на групповой пикет вышло порядка десяти человек с традиционными для Первомая антикапиталистическими лозунгами. Организатором выступило «Левое социалистическое действие» (ЛевСД).
Кроме этого, сегодня, по некоторым данным, задержали еще одну девушку с плакатом схожего содержания на площади 1905 года в Екатеринбурге. Татьяну Камчатову – так зовут задержанную на площади – по нашим данным, доставили в ОП №9 и к настоящему моменту уже отпустили, оформив протокол по статье 20.3.3 (дискредитация использования российской армии). Теперь ей грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
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