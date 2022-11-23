Уральская активистка Галина Бастрыгина стала одной из героев документального фильма

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Полнометражный фильм про екатеринбургских оппозиционеров сняли документалисты. Одной из его героинь стала 81-летняя активистка Галина Бастрыгина, которая выходит в одиночные пикеты даже после судов и гигантских штрафов.Уральскую пенсионерку возмущает нынешнее положение дел в стране и внешняя политика государства, о чём она считает нужным публично заявить. Заявление личного мнения в современной России не в почёте, поэтому женщину — как и других оппозиционеров — пытаются запугать репрессивными мерами. Так, в феврале прошлого года на Галину Бастрыгину составили протокол за участие в акции в поддержку политзаключённых (и, видимо, чтобы избежать лишней шумихи, обвинили в нарушении режима самоизоляции). В марте 2022-го года ей выписали штраф в размере 15 тысяч рублей за возложение цветов к традиционному мемориалу Бориса Немцова. В мае её потащили в суд по «модному» нынче делу о дискредитации использования российской армии, а штраф наложили в размере 300 тысяч рублей.Очевидно, что такими суммами судьи пытались вынудить женщину перестать выходить на улицы Екатеринбурга с критикующими действия нынешней власти плакатами. К счастью, солидарность в российском народе ещё не вытравили — деньги на штрафы собрали «с миру по нитке».Известно, что производство фильма будет закончено в 2023-м году. Он будет посвящён 300-летнему юбилею Екатеринбурга.