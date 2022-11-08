Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман обратился в ЕСПЧ
Политика
Фото: Владислав Постников/ Вечерние ведомости
Юрист экс-главы Екатеринбурга Юлия Федотова рассказала «Вечерним ведомостям», что поданы жалобы на административное преследование политика по статьям 20.3.3 КоАП (дискредитация использования российской армии) и 20.1 КоАП («неуважение к власти»). Штрафы по первой статье стали основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Ройзмана.
Ранее в телеграм-канале публиковалась подборка всех административных наказаний Евгения Ройзмана — за 2021–2022 таких набралось 10. По решениям за участие в митингах в поддержку Навального жалобы были поданы ещё в прошлом году и уже зарегистрированы в ЕСПЧ, — рассказала Федотова.
Отметим, что в марте этого года Россию исключили из Совета Европы, а летом Госдума приняла закон, по которому в государстве не будут исполняться решения ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта 2022 года.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На жителя Новоуральска в седьмой раз составили протокол по статье о дискредитации армии
08 ноября 2022
08 ноября 2022
В Екатеринбурге пройдёт суд по делу о гибели 44 человек
08 ноября 2022
08 ноября 2022