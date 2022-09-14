Штраф за свердловского пенсионера заплатили неравнодушные сограждане
Политика
Фото: Юлия Медведева
Интернет-проект «Росштраф» сегодня объявил сбор средств на оплату административного штрафа, который за дискредитацию вооружённых сил РФ наложили на пенсионера из свердловской деревни Бутырки. И вновь понадобилось всего несколько часов, чтобы неравнодушные сограждане собрали нужную сумму.
Суд оштрафовал деревенского жителя Сергея Александровича за то, что в апреле текущего года он в городе Камышлов вышел с одиночным пикетом против действий российских властей в отношении Украины. Долго простоять в пикете ему не дали: сотрудники полиции сначала потребовали от мужчины прекратить акцию, а когда он попытался указать на свои конституционные права, под угрозой применения спецсредств вынудили сесть к ним в машину и отвезли в участок для составления протокола.
Суд прошёл без присутствия «дискредитатора» — пенсионера лишь поставили перед фактом, что ему назначен штраф в 30 тысяч рублей. Апелляция не помогла — при повторном рассмотрении дела областной суд счёл решение судьи низшей инстанции вполне правомерным и справедливым, и оставил штраф в силе. К счастью, с таким решением не согласились российские граждане, которых именно несправедливость данного дела убедила собрать деньги на штраф «всем миром».
Деревенский пенсионер события в Украине принял очень близко к сердцу. В соседнем государстве живут два его брата, связь с которыми после 24 февраля была утеряна. Сергей Александрович не уверен, живы ли не они.
Телеграм-канал «Росштраф» был создан в начале 2022-го года в связи с ужесточившимися в России мерами против опозиционеров. Там регуларно сообщается об оштрафованных жителях разных городов, вся вина которых состоит в несогласии с внешней и внутренней политикой современного руководства страны. Как правило, на сбор нужных сумм уходит совсем немного времени.
Суд оштрафовал деревенского жителя Сергея Александровича за то, что в апреле текущего года он в городе Камышлов вышел с одиночным пикетом против действий российских властей в отношении Украины. Долго простоять в пикете ему не дали: сотрудники полиции сначала потребовали от мужчины прекратить акцию, а когда он попытался указать на свои конституционные права, под угрозой применения спецсредств вынудили сесть к ним в машину и отвезли в участок для составления протокола.
Суд прошёл без присутствия «дискредитатора» — пенсионера лишь поставили перед фактом, что ему назначен штраф в 30 тысяч рублей. Апелляция не помогла — при повторном рассмотрении дела областной суд счёл решение судьи низшей инстанции вполне правомерным и справедливым, и оставил штраф в силе. К счастью, с таким решением не согласились российские граждане, которых именно несправедливость данного дела убедила собрать деньги на штраф «всем миром».
Деревенский пенсионер события в Украине принял очень близко к сердцу. В соседнем государстве живут два его брата, связь с которыми после 24 февраля была утеряна. Сергей Александрович не уверен, живы ли не они.
Телеграм-канал «Росштраф» был создан в начале 2022-го года в связи с ужесточившимися в России мерами против опозиционеров. Там регуларно сообщается об оштрафованных жителях разных городов, вся вина которых состоит в несогласии с внешней и внутренней политикой современного руководства страны. Как правило, на сбор нужных сумм уходит совсем немного времени.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Два екатеринбуржца похитили со счетов пенсионера более 2,3 миллиона
14 сентября 2022
14 сентября 2022
Жители Екатеринбурга собираются обнимать лес на Широкой речке
15 сентября 2022
15 сентября 2022