Штраф за свердловского пенсионера заплатили неравнодушные сограждане

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Интернет-проект «Росштраф» сегодня объявил сбор средств на оплату административного штрафа, который за дискредитацию вооружённых сил РФ наложили на пенсионера из свердловской деревни Бутырки. И вновь понадобилось всего несколько часов, чтобы неравнодушные сограждане собрали нужную сумму.Суд оштрафовал деревенского жителя Сергея Александровича за то, что в апреле текущего года он в городе Камышлов вышел с одиночным пикетом против действий российских властей в отношении Украины. Долго простоять в пикете ему не дали: сотрудники полиции сначала потребовали от мужчины прекратить акцию, а когда он попытался указать на свои конституционные права, под угрозой применения спецсредств вынудили сесть к ним в машину и отвезли в участок для составления протокола.Суд прошёл без присутствия «дискредитатора» — пенсионера лишь поставили перед фактом, что ему назначен штраф в 30 тысяч рублей. Апелляция не помогла — при повторном рассмотрении дела областной суд счёл решение судьи низшей инстанции вполне правомерным и справедливым, и оставил штраф в силе. К счастью, с таким решением не согласились российские граждане, которых именно несправедливость данного дела убедила собрать деньги на штраф «всем миром».Деревенский пенсионер события в Украине принял очень близко к сердцу. В соседнем государстве живут два его брата, связь с которыми после 24 февраля была утеряна. Сергей Александрович не уверен, живы ли не они.Телеграм-канал «Росштраф» был создан в начале 2022-го года в связи с ужесточившимися в России мерами против опозиционеров. Там регуларно сообщается об оштрафованных жителях разных городов, вся вина которых состоит в несогласии с внешней и внутренней политикой современного руководства страны. Как правило, на сбор нужных сумм уходит совсем немного времени.